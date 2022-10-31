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Суд арестовал водителя, выехавшего на стоянку самолета в Пулково
Суд арестовал водителя, выехавшего на стоянку самолета в Пулково - РИА Новости, 31.10.2022
Суд арестовал водителя, выехавшего на стоянку самолета в Пулково
Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, который на автомобиле пробил ограждение аэропорта "Пулково" и выехал к стоянке самолета, сообщает... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:02
2022-10-31T16:02
2022-10-31T16:02
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санкт-петербург
африка
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, который на автомобиле пробил ограждение аэропорта "Пулково" и выехал к стоянке самолета, сообщает объединенная пресс-служба судов города.В ходе предварительного расследования установлено, 28 октября около 18.30 мужчина, управляя Оpel Astra, пробил периметровое ограждение "Пулково" и сквозь зону транспортной безопасности выехал к стоянке воздушного судна №151. Отмечается также, что компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом, причинен ущерб на 300 тысяч рублей."Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Селезнева… Срок меры – 27 декабря", - говорится в сообщении.Житель Петербурга, которому вменяют хулиганство и умышленное повреждение имущества, не судим, работает.Как сообщают ряд СМИ, водитель, пробивший ограждение в аэропорту "Пулково", вел себя неадекватно и требовал, чтобы его отправили в Африку.
https://ria.ru/20220920/reysy-1818120908.html
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Туризм, Происшествия, Санкт-Петербург, Африка, Пулково (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Суд арестовал водителя, выехавшего на стоянку самолета в Пулково
Суд арестовал водителя, пробившего ограждение и выехавшего на стоянку самолета в Пулково