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Суд арестовал водителя, выехавшего на стоянку самолета в Пулково - РИА Новости, 31.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221031/pulkovo-1828168549.html
Суд арестовал водителя, выехавшего на стоянку самолета в Пулково
Суд арестовал водителя, выехавшего на стоянку самолета в Пулково - РИА Новости, 31.10.2022
Суд арестовал водителя, выехавшего на стоянку самолета в Пулково
Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, который на автомобиле пробил ограждение аэропорта "Пулково" и выехал к стоянке самолета, сообщает... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:02
2022-10-31T16:02
туризм
происшествия
санкт-петербург
африка
пулково (аэропорт)
туризм
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, который на автомобиле пробил ограждение аэропорта "Пулково" и выехал к стоянке самолета, сообщает объединенная пресс-служба судов города.В ходе предварительного расследования установлено, 28 октября около 18.30 мужчина, управляя Оpel Astra, пробил периметровое ограждение "Пулково" и сквозь зону транспортной безопасности выехал к стоянке воздушного судна №151. Отмечается также, что компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом, причинен ущерб на 300 тысяч рублей."Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Селезнева… Срок меры – 27 декабря", - говорится в сообщении.Житель Петербурга, которому вменяют хулиганство и умышленное повреждение имущества, не судим, работает.Как сообщают ряд СМИ, водитель, пробивший ограждение в аэропорту "Пулково", вел себя неадекватно и требовал, чтобы его отправили в Африку.
https://ria.ru/20220920/reysy-1818120908.html
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происшествия, санкт-петербург, африка, пулково (аэропорт), туризм, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Санкт-Петербург, Африка, Пулково (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
16:02 31.10.2022
 
Суд арестовал водителя, выехавшего на стоянку самолета в Пулково

Суд арестовал водителя, пробившего ограждение и выехавшего на стоянку самолета в Пулково

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, который на автомобиле пробил ограждение аэропорта "Пулково" и выехал к стоянке самолета, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В ходе предварительного расследования установлено, 28 октября около 18.30 мужчина, управляя Оpel Astra, пробил периметровое ограждение "Пулково" и сквозь зону транспортной безопасности выехал к стоянке воздушного судна №151. Отмечается также, что компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом, причинен ущерб на 300 тысяч рублей.
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"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Селезнева… Срок меры – 27 декабря", - говорится в сообщении.
Житель Петербурга, которому вменяют хулиганство и умышленное повреждение имущества, не судим, работает.
Как сообщают ряд СМИ, водитель, пробивший ограждение в аэропорту "Пулково", вел себя неадекватно и требовал, чтобы его отправили в Африку.
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