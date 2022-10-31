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В МИД пообещали выполнить все контракты по поставкам пшеницы с Египтом - РИА Новости, 31.10.2022
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В МИД пообещали выполнить все контракты по поставкам пшеницы с Египтом
В МИД пообещали выполнить все контракты по поставкам пшеницы с Египтом - РИА Новости, 31.10.2022
В МИД пообещали выполнить все контракты по поставкам пшеницы с Египтом
Все договоренности по поставкам пшеницы между РФ и Египтом будут выполнены, после приостановки участия в зерновой сделке Россия рассчитывает найти оптимальные... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:05
2022-10-31T13:26
египет
россия
экономика
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Все договоренности по поставкам пшеницы между РФ и Египтом будут выполнены, после приостановки участия в зерновой сделке Россия рассчитывает найти оптимальные решения, которые позволят продолжать сотрудничество в этой сфере, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Все, о чем мы договаривались с нашими партнерами, в том числе с таким важным партнером, как Египет, с которым у нас очень большой объем сотрудничества по разным направлениям, - все будет выполняться", - сказал Богданов, отвечая на вопрос, как может повлиять приостановка участия России в зерновой сделке на поставки российской пшеницы в Египет."Все эти (проблемные - ред.) вопросы обсуждаются. Думаю, будут найдены оптимальные решения, которые позволят нам продолжать сотрудничество, имеющее большое значение и на взаимовыгодной основе. Мы готовы поддерживать наших африканских партнеров и на севере Африки, и в Центральной Африке", - добавил замглавы МИД РФ.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
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египет, россия, экономика, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Египет, Россия, Экономика, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:05 31.10.2022 (обновлено: 13:26 31.10.2022)
 
В МИД пообещали выполнить все контракты по поставкам пшеницы с Египтом

МИД заверил, что все контракты по поставкам пшеницы с Египтом выполнят

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Все договоренности по поставкам пшеницы между РФ и Египтом будут выполнены, после приостановки участия в зерновой сделке Россия рассчитывает найти оптимальные решения, которые позволят продолжать сотрудничество в этой сфере, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Все, о чем мы договаривались с нашими партнерами, в том числе с таким важным партнером, как Египет, с которым у нас очень большой объем сотрудничества по разным направлениям, - все будет выполняться", - сказал Богданов, отвечая на вопрос, как может повлиять приостановка участия России в зерновой сделке на поставки российской пшеницы в Египет.
"Все эти (проблемные - ред.) вопросы обсуждаются. Думаю, будут найдены оптимальные решения, которые позволят нам продолжать сотрудничество, имеющее большое значение и на взаимовыгодной основе. Мы готовы поддерживать наших африканских партнеров и на севере Африки, и в Центральной Африке", - добавил замглавы МИД РФ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
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