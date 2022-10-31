15:33 31.10.2022 (обновлено: 12:34 01.11.2022)
Специалисты провели проверку более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыСпециалисты провели осеннюю проверку более 60 тыс пожарных гидрантов в Москве
Специалисты провели осеннюю проверку более 60 тыс пожарных гидрантов в Москве
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты провели осеннюю проверку более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве, на водоснабжение потребителей такие работы не влияют, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 60 тысяч пожарных гидрантов прошли осеннюю проверку. Сезонные проверки пожарных гидрантов специалисты АО "Мосводоканал и московские спасатели проводят дважды в год – осенью и весной... На водоснабжение потребителей эти работы не влияют", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты проверяют правильное расположение конструкции: гидрант должен находиться на определенном уровне от поверхности земли, а стендер идеально к нему подходить. Так пожарные смогут оперативно приступить к своей работе. Далее следует функциональная проверка: на гидрант, расположенный в колодце, устанавливают стендер, открывают вентиль и пускают воду. Мощная струя означает, что гидрант в исправном состоянии.