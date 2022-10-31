https://ria.ru/20221031/proverka-1828369635.html

Специалисты провели проверку более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве

Специалисты провели проверку более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве - РИА Новости, 01.11.2022

Специалисты провели проверку более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве

Специалисты провели осеннюю проверку более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве, на водоснабжение потребителей такие работы не влияют, сообщили в... РИА Новости, 01.11.2022

2022-10-31T15:33

2022-10-31T15:33

2022-11-01T12:34

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты провели осеннюю проверку более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве, на водоснабжение потребителей такие работы не влияют, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 60 тысяч пожарных гидрантов прошли осеннюю проверку. Сезонные проверки пожарных гидрантов специалисты АО "Мосводоканал и московские спасатели проводят дважды в год – осенью и весной... На водоснабжение потребителей эти работы не влияют", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты проверяют правильное расположение конструкции: гидрант должен находиться на определенном уровне от поверхности земли, а стендер идеально к нему подходить. Так пожарные смогут оперативно приступить к своей работе. Далее следует функциональная проверка: на гидрант, расположенный в колодце, устанавливают стендер, открывают вентиль и пускают воду. Мощная струя означает, что гидрант в исправном состоянии.

https://ria.ru/20221030/moskva-1828366308.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, общество, городское хозяйство москвы