https://ria.ru/20221031/protokol-1828051666.html
Встреча Путина и Пашиняна. Прямая трансляция
Встреча Путина и Пашиняна. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.10.2022
Встреча Путина и Пашиняна. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит протокольную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:35
2022-10-31T14:35
2022-10-31T14:35
владимир путин
россия
армения
никол пашинян
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Президент России Владимир Путин проводит протокольную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
россия
армения
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Встреча Путина с Пашиняном. Протокол
LIVE: Встреча Путина с Пашиняном. Протокол
2022-10-31T14:35
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PT7M56S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, армения, никол пашинян, видео
Владимир Путин, Россия, Армения, Никол Пашинян
Встреча Путина и Пашиняна. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит протокольную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
2022-10-31T14:35
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PT7M56S
Встреча Путина и Пашиняна. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит протокольную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.