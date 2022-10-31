В США поддержали чешские протесты против антироссийских санкций
Читатели Breitbart поддержали демонстрантов, выступающих против антироссийских санкций
© AP Photo / Petr David JosekМитинг в Праге в поддержку переговоров с Россией и отставки правительства Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
Митинг в Праге в поддержку переговоров с Россией и отставки правительства Чехии. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart выразили поддержку митингующим в Чехии, требующим прекратить финансовую помощь Украине и отменить антироссийские санкции.
"Русские нам не враги. Наши враги — это наше правительство поджигателей войны!" — прокомментировал Norman.
"Вот вам оптимистичный сценарий. Протестующие заставляют чешское правительство уйти в отставку. Новое правительство Чехии вынуждает Урсулу и ее ЛГБТ-шных друзей подать в отставку. Новая Еврокомиссия заставляет Зеленского пойти на переговоры. И жизнь войдет в норму. Вот и все!" — предложил Laszlo KRUPPA.
"Я не удивлен, увидев протесты в Европе, поскольку цены на энергоносители и продукты питания безумно растут. Без сомнения, эти демонстранты протестуют, потому что они видят, что их правительство принимает решения, которые оказывают прямое негативное влияние на их жизнь и экономику и приводит к истощению центральных банков", — отметил Shiloh.
"Поверьте мне. Если бы Трамп был президентом, никакого конфликта не случилось бы. И США вместе с Европой были бы в безопасности и процветали!" — прокомментировал LuciusAnnaeusSeneca.
"Мне так нравится этот лозунг: "Чехия — прежде всего!"", — написал Current Thing.
Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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