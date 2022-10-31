https://ria.ru/20221031/protesty-1828179437.html

В США поддержали чешские протесты против антироссийских санкций

В США поддержали чешские протесты против антироссийских санкций - РИА Новости, 31.10.2022

В США поддержали чешские протесты против антироссийских санкций

Читатели американского портала Breitbart выразили поддержку митингующим в Чехии, требующим прекратить финансовую помощь Украине и отменить антироссийские... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:27

2022-10-31T16:27

2022-10-31T16:27

в мире

европа

чехия

сша

еврокомиссия

санкции в отношении россии

украина

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart выразили поддержку митингующим в Чехии, требующим прекратить финансовую помощь Украине и отменить антироссийские санкции."Русские нам не враги. Наши враги — это наше правительство поджигателей войны!" — прокомментировал Norman."Вот вам оптимистичный сценарий. Протестующие заставляют чешское правительство уйти в отставку. Новое правительство Чехии вынуждает Урсулу и ее ЛГБТ-шных друзей подать в отставку. Новая Еврокомиссия заставляет Зеленского пойти на переговоры. И жизнь войдет в норму. Вот и все!" — предложил Laszlo KRUPPA."Я не удивлен, увидев протесты в Европе, поскольку цены на энергоносители и продукты питания безумно растут. Без сомнения, эти демонстранты протестуют, потому что они видят, что их правительство принимает решения, которые оказывают прямое негативное влияние на их жизнь и экономику и приводит к истощению центральных банков", — отметил Shiloh."Поверьте мне. Если бы Трамп был президентом, никакого конфликта не случилось бы. И США вместе с Европой были бы в безопасности и процветали!" — прокомментировал LuciusAnnaeusSeneca.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221031/posledstviya-1827983386.html

https://ria.ru/20221030/sanktsii-1827921547.html

европа

чехия

сша

украина

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в мире, европа, чехия, сша, еврокомиссия, санкции в отношении россии, украина