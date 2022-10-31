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В США поддержали чешские протесты против антироссийских санкций - РИА Новости, 31.10.2022
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В США поддержали чешские протесты против антироссийских санкций
В США поддержали чешские протесты против антироссийских санкций - РИА Новости, 31.10.2022
В США поддержали чешские протесты против антироссийских санкций
Читатели американского портала Breitbart выразили поддержку митингующим в Чехии, требующим прекратить финансовую помощь Украине и отменить антироссийские... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:27
2022-10-31T16:27
в мире
европа
чехия
сша
еврокомиссия
санкции в отношении россии
украина
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart выразили поддержку митингующим в Чехии, требующим прекратить финансовую помощь Украине и отменить антироссийские санкции."Русские нам не враги. Наши враги — это наше правительство поджигателей войны!" — прокомментировал Norman."Вот вам оптимистичный сценарий. Протестующие заставляют чешское правительство уйти в отставку. Новое правительство Чехии вынуждает Урсулу и ее ЛГБТ-шных друзей подать в отставку. Новая Еврокомиссия заставляет Зеленского пойти на переговоры. И жизнь войдет в норму. Вот и все!" — предложил Laszlo KRUPPA."Я не удивлен, увидев протесты в Европе, поскольку цены на энергоносители и продукты питания безумно растут. Без сомнения, эти демонстранты протестуют, потому что они видят, что их правительство принимает решения, которые оказывают прямое негативное влияние на их жизнь и экономику и приводит к истощению центральных банков", — отметил Shiloh."Поверьте мне. Если бы Трамп был президентом, никакого конфликта не случилось бы. И США вместе с Европой были бы в безопасности и процветали!" — прокомментировал LuciusAnnaeusSeneca.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221031/posledstviya-1827983386.html
https://ria.ru/20221030/sanktsii-1827921547.html
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в мире, европа, чехия, сша, еврокомиссия, санкции в отношении россии, украина
В мире, Европа, Чехия, США, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Украина
16:27 31.10.2022
 
В США поддержали чешские протесты против антироссийских санкций

Читатели Breitbart поддержали демонстрантов, выступающих против антироссийских санкций

© AP Photo / Petr David JosekМитинг в Праге в поддержку переговоров с Россией и отставки правительства Чехии
Митинг в Праге в поддержку переговоров с Россией и отставки правительства Чехии - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Митинг в Праге в поддержку переговоров с Россией и отставки правительства Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart выразили поддержку митингующим в Чехии, требующим прекратить финансовую помощь Украине и отменить антироссийские санкции.
"Русские нам не враги. Наши враги — это наше правительство поджигателей войны!" — прокомментировал Norman.
Цилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха Красноярского алюминиевого завода компании Русал - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 01:46
В США предупредили об ужасных последствиях новых санкций против России
"Вот вам оптимистичный сценарий. Протестующие заставляют чешское правительство уйти в отставку. Новое правительство Чехии вынуждает Урсулу и ее ЛГБТ-шных друзей подать в отставку. Новая Еврокомиссия заставляет Зеленского пойти на переговоры. И жизнь войдет в норму. Вот и все!" — предложил Laszlo KRUPPA.
"Я не удивлен, увидев протесты в Европе, поскольку цены на энергоносители и продукты питания безумно растут. Без сомнения, эти демонстранты протестуют, потому что они видят, что их правительство принимает решения, которые оказывают прямое негативное влияние на их жизнь и экономику и приводит к истощению центральных банков", — отметил Shiloh.
"Поверьте мне. Если бы Трамп был президентом, никакого конфликта не случилось бы. И США вместе с Европой были бы в безопасности и процветали!" — прокомментировал LuciusAnnaeusSeneca.

"Мне так нравится этот лозунг: "Чехия — прежде всего!"", — написал Current Thing.

Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 17:11
New Yorker: антироссийские санкции не положат конец украинскому кризису
 
В миреЕвропаЧехияСШАЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииУкраина
 
 
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