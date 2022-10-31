Додон спрогнозировал рост протестной волны в Молдавии
Экс-президент Додон спрогнозировал рост протестной волны в Молдавии
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 окт – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон прогнозирует рост протестной волны в стране, данное заявление политик сделал в понедельник на митинге в его поддержку.
В воскресенье в Кишиневе прошла очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной партии "Шор". Манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару к главной площади города, однако полиция потребовала от них изменить маршрут. Протестующие этим требованиям не подчинились, между манифестантами и полицейскими произошли стычки. По данным организаторов акции, были задержаны более 80 человек, полиция сообщила о 28 задержанных. Две недели назад полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.
"То, что произошло в минувшее воскресенье, раньше, когда разгоняли палаточный городок протестующих, я считаю беспределом. Правящая партия и нынешнее руководство страны, безусловно, ответят за совершаемое беззаконие. Но чем дальше, тем больше будет недовольных людей, потому что условия жизни становятся все хуже. Протесты будут набирать обороты", - заявил Додон своим сторонникам.
Группа сторонников политика и члены Партии социалистов, чьим почетным председателем является Додон, пикетировали здание суда, где в понедельник продолжается слушание по одному из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-президента.
Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы Додоном в 2019 году для оплаты расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам политсилы. Эта история получила название "кулек", так как крупная сумма, по версии следствия, находилась в черном полиэтиленовом пакете. Политик не признает свою вину, дело он называет сфабрикованным. Додон также настаивает на открытом рассмотрении дела в суде.
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