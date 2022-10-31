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В Кишиневе оппозиция пикетирует здание суда - РИА Новости, 31.10.2022
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В Кишиневе оппозиция пикетирует здание суда
В Кишиневе оппозиция пикетирует здание суда - РИА Новости, 31.10.2022
В Кишиневе оппозиция пикетирует здание суда
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в понедельник здание Апелляционной палаты Кишинева, требуя освобождения всех... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:00
2022-10-31T15:00
в мире
юрий кузнецов
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 31 окт – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в понедельник здание Апелляционной палаты Кишинева, требуя освобождения всех манифестантов, задержанных на воскресной акции протеста.В воскресенье в Кишиневе прошла очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной партии "Шор". Манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару к главной площади города, однако полиция потребовала от них изменить маршрут. Протестующие этим требованиям не подчинились, между манифестантами и полицейскими произошли стычки. По данным организаторов акции, были задержаны более 80 человек, полиция сообщила о 28 задержанных."Наши сторонники были задержаны и арестованы вчера без конкретных доказательств. Требуем освободить их. Такого беспредела еще не было. Мы с вами не должны ни в коем случае опускать руки. Наши протесты продолжаются", - сказал на митинге перед зданием Апелляционной палаты депутат городского собрания Кишинева Юрий Кузнецов.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Две недели назад полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.
https://ria.ru/20221031/protesty-1828098854.html
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в мире, юрий кузнецов, кишинев, молдавия
В мире, Юрий Кузнецов, Кишинев, Молдавия
15:00 31.10.2022
 
В Кишиневе оппозиция пикетирует здание суда

В Кишиневе сторонники партии "Шор" пикетируют здание суда, требуя освободить протестующих

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкСотрудники полиции Молдавии и палатки участников акции протеста у Генеральной прокуратуры Кишинева
Сотрудники полиции Молдавии и палатки участников акции протеста у Генеральной прокуратуры Кишинева - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Сотрудники полиции Молдавии и палатки участников акции протеста у Генеральной прокуратуры Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 31 окт – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в понедельник здание Апелляционной палаты Кишинева, требуя освобождения всех манифестантов, задержанных на воскресной акции протеста.
В воскресенье в Кишиневе прошла очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной партии "Шор". Манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару к главной площади города, однако полиция потребовала от них изменить маршрут. Протестующие этим требованиям не подчинились, между манифестантами и полицейскими произошли стычки. По данным организаторов акции, были задержаны более 80 человек, полиция сообщила о 28 задержанных.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 13:58
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"Наши сторонники были задержаны и арестованы вчера без конкретных доказательств. Требуем освободить их. Такого беспредела еще не было. Мы с вами не должны ни в коем случае опускать руки. Наши протесты продолжаются", - сказал на митинге перед зданием Апелляционной палаты депутат городского собрания Кишинева Юрий Кузнецов.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Две недели назад полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 18:40
Лидер молдавской партии "Шор" призвал протестующих объявить властям бойкот
 
В миреЮрий КузнецовКишиневМолдавия
 
 
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