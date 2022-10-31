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В Запорожской области отменили призыв на срочную службу в российскую армию
В Запорожской области отменили призыв на срочную службу в российскую армию - РИА Новости, 31.10.2022
В Запорожской области отменили призыв на срочную службу в российскую армию
Призыва на срочную службу в российскую армию в Запорожской области в этом году не будет, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:45
2022-10-31T18:45
2022-10-31T18:46
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
россия
армия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Призыва на срочную службу в российскую армию в Запорожской области в этом году не будет, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, служба в армии в регионе сейчас исключительно на добровольных началах."Количество запорожцев, воюющих за освобождение родной области от нацистской оккупации, составляет около четырех тысяч человек", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20221030/zaporozhe-1827906641.html
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в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, армия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Армия
18:45 31.10.2022 (обновлено: 18:46 31.10.2022)
В Запорожской области отменили призыв на срочную службу в российскую армию
Рогов сообщил об отмене призыва на срочную службу в Запорожской области