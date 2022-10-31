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В Запорожской области отменили призыв на срочную службу в российскую армию

В Запорожской области отменили призыв на срочную службу в российскую армию - РИА Новости, 31.10.2022

В Запорожской области отменили призыв на срочную службу в российскую армию

Призыва на срочную службу в российскую армию в Запорожской области в этом году не будет, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:45

2022-10-31T18:45

2022-10-31T18:46

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

запорожская область

россия

армия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Призыва на срочную службу в российскую армию в Запорожской области в этом году не будет, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, служба в армии в регионе сейчас исключительно на добровольных началах."Количество запорожцев, воюющих за освобождение родной области от нацистской оккупации, составляет около четырех тысяч человек", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20221030/zaporozhe-1827906641.html

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в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, армия