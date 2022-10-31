https://ria.ru/20221031/prigovor-1828238628.html
Суд 24 ноября огласит приговор главе "Суммы" Магомедову
Суд 24 ноября огласит приговор главе "Суммы" Магомедову - РИА Новости, 31.10.2022
Суд 24 ноября огласит приговор главе "Суммы" Магомедову
Мещанский суд Москвы 24 ноября огласит приговор главе группы "Сумма", некогда одному из богатейших людей России Зиявудину Магомедову, обвиняемому по делу о... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:38
2022-10-31T18:38
2022-10-31T18:41
происшествия
сумма
зиявудин магомедов
магомед магомедов
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fesco
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Мещанский суд Москвы 24 ноября огласит приговор главе группы "Сумма", некогда одному из богатейших людей России Зиявудину Магомедову, обвиняемому по делу о хищениях 11 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора", - сказала судья Оксана Менделеева, председательствующая в тройке судей, слушавших дело.Ранее гособвинитель попросил приговорить Магомедова к 24 годам строгого режима, а его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова - к 21 году. Для остальных он попросил наказание от 8 до 18 лет.Защита настаивала на оправдании. По словам адвокатов, все действия подсудимых принесли потерпевшим только прибыль, никакой преступной группы не было - люди спокойно работали, могли уволиться, перейти в другую компанию. Спорные вопросы необходимо было решать в арбитражных судах, а не переводить в уголовно-правовую плоскость. По мнению подсудимых, любое решение, кроме оправдания, будет не только несправедливым, но и преступным."Единственное, чего добилось гособвинение - Кафку сделало былью", - заявил Магомедов.Дело слушалось более полутора лет - с весны 2021 года. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей и растрате. Всего по делу заявлено исков более чем на 9 миллиардов рублей.Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
https://ria.ru/20221026/sud-1827045516.html
https://ria.ru/20221028/arest-1827486747.html
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происшествия, сумма, зиявудин магомедов, магомед магомедов, москва, россия, fesco, генеральная прокуратура рф, forbes
Происшествия, Сумма, Зиявудин Магомедов, Магомед Магомедов, Москва, Россия, FESCO, Генеральная прокуратура РФ, Forbes
18:38 31.10.2022 (обновлено: 18:41 31.10.2022)
Суд 24 ноября огласит приговор главе "Суммы" Магомедову
Мещанский суд 24 ноября огласит приговор главе "Суммы" Магомедову по делу о хищениях
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Мещанский суд Москвы 24 ноября огласит приговор главе группы "Сумма", некогда одному из богатейших людей России Зиявудину Магомедову, обвиняемому по делу о хищениях 11 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора", - сказала судья Оксана Менделеева, председательствующая в тройке судей, слушавших дело.
Ранее гособвинитель попросил приговорить Магомедова к 24 годам строгого режима, а его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова
- к 21 году. Для остальных он попросил наказание от 8 до 18 лет.
Защита настаивала на оправдании. По словам адвокатов, все действия подсудимых принесли потерпевшим только прибыль, никакой преступной группы не было - люди спокойно работали, могли уволиться, перейти в другую компанию. Спорные вопросы необходимо было решать в арбитражных судах, а не переводить в уголовно-правовую плоскость. По мнению подсудимых, любое решение, кроме оправдания, будет не только несправедливым, но и преступным.
"Единственное, чего добилось гособвинение - Кафку сделало былью", - заявил Магомедов.
Дело слушалось более полутора лет - с весны 2021 года. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей и растрате. Всего по делу заявлено исков более чем на 9 миллиардов рублей.
Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры
взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.
Forbes
в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco
.