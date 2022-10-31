https://ria.ru/20221031/pribyl-1828241571.html
Байден выступит с заявлением о рекордных прибылях нефтекомпаний
Байден выступит с заявлением о рекордных прибылях нефтекомпаний - РИА Новости, 31.10.2022
Байден выступит с заявлением о рекордных прибылях нефтекомпаний
Президент США Джо Байден выступит в понедельник с заявлением по поводу рекордных прибылей, которые получают крупнейшие нефтяные компании на фоне дороговизны... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:49
2022-10-31T18:49
2022-10-31T19:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
джо байден
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экономика
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ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден выступит в понедельник с заявлением по поводу рекордных прибылей, которые получают крупнейшие нефтяные компании на фоне дороговизны топлива на внутреннем рынке, сообщил Белый дом.В преддверии выборов в конгресс Байден пытается обуздать инфляцию и ее основной компонент – высокие цены на бензин, ответственность за которые он возлагает не только на Россию и Саудовскую Аравию, но и американский топливно-энергетический комплекс."Президент отреагирует на сообщения последних дней о том, что крупнейшие нефтяные компании собирают рекордные прибыли, отказываясь содействовать снижению цен на автозаправочных станциях для американского народа", - говорится в анонсе Белого дома.По данным американских СМИ, Байден в ходе выступления может предложить налог на "непредвиденную прибыль" для нефтяных компаний. Как сообщил агентству Aссошиэйтед Пресс знакомый с ситуацией источник, президент США предложит идею дополнительного налога на прибыль для нефтяных компаний, поскольку он ищет пути давления на них, чтобы добиться снижения цен на бензин для потребителей.Средняя цена на галлон (около 3,8 литра) бензина в США составляет 3,78 доллара, снижения цены с рекордных 5 долларов начала лета удалось добиться в том числе высвобождением нефти из стратегического резерва, Байден таким образом израсходовал половину запасов. При этом за последний месяц средняя цена снизилась незначительно - лишь на 3 цента, на момент вступления Байдена в должность бензин и вовсе стоил 2,38 доллара за галлон.В пятницу Байден раскритиковал Exxon, которая, по его словам, в третьем квартале заработала 18,7 миллиарда долларов – рекордные в 152-летней истории компании.Выступление Байдена намечено на 23.30 мск, оно пройдет в Белом доме.
https://ria.ru/20221020/toplivo-1825456552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, цены на нефть, в мире, экономика, администрация президента сша, россия, саудовская аравия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Джо Байден, США, Цены на нефть, В мире, Экономика, Администрация президента США, Россия, Саудовская Аравия
18:49 31.10.2022 (обновлено: 19:23 31.10.2022)
Байден выступит с заявлением о рекордных прибылях нефтекомпаний
Байден выступит с заявлением о рекордной прибыли нефтекомпаний на фоне дороговизны топлива
ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден выступит в понедельник с заявлением по поводу рекордных прибылей, которые получают крупнейшие нефтяные компании на фоне дороговизны топлива на внутреннем рынке, сообщил Белый дом.
В преддверии выборов в конгресс Байден пытается обуздать инфляцию и ее основной компонент – высокие цены на бензин, ответственность за которые он возлагает не только на Россию
и Саудовскую Аравию
, но и американский топливно-энергетический комплекс.
"Президент отреагирует на сообщения последних дней о том, что крупнейшие нефтяные компании собирают рекордные прибыли, отказываясь содействовать снижению цен на автозаправочных станциях для американского народа", - говорится в анонсе Белого дома
.
По данным американских СМИ, Байден в ходе выступления может предложить налог на "непредвиденную прибыль" для нефтяных компаний. Как сообщил агентству Aссошиэйтед Пресс знакомый с ситуацией источник, президент США предложит идею дополнительного налога на прибыль для нефтяных компаний, поскольку он ищет пути давления на них, чтобы добиться снижения цен на бензин для потребителей.
Средняя цена на галлон (около 3,8 литра) бензина в США составляет 3,78 доллара, снижения цены с рекордных 5 долларов начала лета удалось добиться в том числе высвобождением нефти из стратегического резерва, Байден таким образом израсходовал половину запасов. При этом за последний месяц средняя цена снизилась незначительно - лишь на 3 цента, на момент вступления Байдена в должность бензин и вовсе стоил 2,38 доллара за галлон.
В пятницу Байден
раскритиковал Exxon, которая, по его словам, в третьем квартале заработала 18,7 миллиарда долларов – рекордные в 152-летней истории компании.
Выступление Байдена намечено на 23.30 мск, оно пройдет в Белом доме.