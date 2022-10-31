https://ria.ru/20221031/prestupleniya-1827978315.html

Названы регионы—лидеры с наименьшим уровнем преступности

Названы регионы—лидеры с наименьшим уровнем преступности - РИА Новости, 31.10.2022

Названы регионы—лидеры с наименьшим уровнем преступности

Меньше всего зарегистрированных преступлений зафиксировали в Чечне, Ингушетии и Дагестане, больше всего – в Бурятии, на Алтае и в Амурской области,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T00:15

2022-10-31T00:15

2022-10-31T01:20

россия

амурская область

ненецкий автономный округ

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Меньше всего зарегистрированных преступлений зафиксировали в Чечне, Ингушетии и Дагестане, больше всего – в Бурятии, на Алтае и в Амурской области, свидетельствует исследование РИА Новости*.Общероссийские показателиПо данным МВД, за период с января по сентябрь 2022 года в России было зарегистрировано 1,498 миллиона преступлений, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 5,5%. Количество зарегистрированных преступлений снизилось в большинстве регионов, однако в ряде субъектов Федерации был зафиксирован рост, причем в некоторых из них довольно существенный.Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов по преступности. Он строится путем ранжирования регионов по количеству преступлений, зарегистрированных в январе-сентябре 2022 года, на 10 тысяч жителей. В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей, а также динамика числа зарегистрированных преступлений.Лидеры и аутсайдерыЛидером рейтинга с наименьшим количеством преступлений стала Чечня, где в январе-сентябре 2022 года было зарегистрировано всего 12,5 преступлений на 10 тысяч жителей, при общероссийском уровне 102,9 преступлений на 10 тысяч человек населения. Республика занимает лидирующие позиции и по другим показателям, рассматриваемым в исследовании. Вторую и третью строчку занимают Ингушетия (32,9 преступления на 10 тысяч жителей) и Дагестан (36,6). Всего в 42 регионах уровень преступности ниже общероссийского.Самый высокий уровень преступности зафиксирован в Амурской области и Республике Алтай, где за девять месяцев 2022 года было зарегистрировано 161,8 и 161,6 преступления на 10 тысяч жителей. Кроме этого, еще в пяти регионах число зарегистрированных преступлений на 10 тысяч жителей превысило 150. При этом эксперты отмечают, что во всех регионах из нижней части рейтинга уровень преступности по сравнению с январем-сентябрем 2021 года снизился, в некоторых из них существенно — более чем на 10%.Согласно исследованию, лидером рейтинга по показателю зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений также является Чечня с результатом 3,7 преступления на 10 тысяч жителей, что более чем в семь раз ниже общероссийского уровня. За ней следует Дагестан (11,3) и Ингушетия (13,1). В целом по стране за январь-сентябрь 2022 года было зарегистрировано 407,4 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений (28 преступлений на 10 тысяч жителей). Лучше этого значения показатели у 42 регионов.Последние места по числу тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей с показателем 40 и выше занимают Амурская область, Чукотка, Магаданская область и Еврейская автономная область. Однако эксперты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ситуация в данных регионах улучшилась.Снижение преступности в 55 регионахСогласно исследованию, за период с января по сентябрь 2022 года число зарегистрированных преступлений снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 55 регионах, из которых в семи - более чем на 10%. Наиболее существенно зарегистрированная преступность снизилась в Чечне (минус 24,1%), Туве (минус 22,7%), Ненецком автономном округе (минус 18%).Также аналитики отмечают снижение числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в 57 регионах. Более чем на 20% снижение зафиксировано в пяти субъектах – в Чечне, Ненецком автономном округе, Туве, Оренбургской области и Амурской области. В 15 регионах количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось в диапазоне от 10% до 20%.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20221031/reyting_prestupnost-1827922290.html

https://ria.ru/20220118/prestupnost-1768445652.html

https://ria.ru/20211015/orgprestupnost-1754707684.html

https://ria.ru/20220101/kontseptsiya-1766339855.html

россия

амурская область

ненецкий автономный округ

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россия, амурская область, ненецкий автономный округ