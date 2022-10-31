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Украинские войска в ДНР за сутки потеряли до 30 человек и танк
Украинские войска в ДНР за сутки потеряли до 30 человек и танк - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские войска в ДНР за сутки потеряли до 30 человек и танк
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, танк (Т-64БВ), буксируемую зенитную установку "2А13" и шесть единиц бронированной и автомобильной... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:54
2022-10-31T10:54
2022-10-31T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
технологии
т-72б3
вооруженные силы украины
народная милиция днр
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, танк (Т-64БВ), буксируемую зенитную установку "2А13" и шесть единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в понедельник Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), одна буксируемая зенитная установка "2А13", шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 30 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек, 155-миллиметровую гаубицу М-777, 152-миллиметровую самоходную пушку "Гиацинт-С", танк (Т-72Б3), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбиты три беспилотника противника.
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в мире, донецкая народная республика, технологии, т-72б3, вооруженные силы украины, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Технологии, Т-72Б3, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ДНР
Украинские войска в ДНР за сутки потеряли до 30 человек и танк
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли до 30 человек и танк