Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска в ДНР за сутки потеряли до 30 человек и танк - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/poteri-1828030921.html
Украинские войска в ДНР за сутки потеряли до 30 человек и танк
Украинские войска в ДНР за сутки потеряли до 30 человек и танк - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские войска в ДНР за сутки потеряли до 30 человек и танк
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, танк (Т-64БВ), буксируемую зенитную установку "2А13" и шесть единиц бронированной и автомобильной... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:54
2022-10-31T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
технологии
т-72б3
вооруженные силы украины
народная милиция днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820855689_0:77:1963:1181_1920x0_80_0_0_beb79b842760d4e4468bd35fb1d12b73.jpg
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, танк (Т-64БВ), буксируемую зенитную установку "2А13" и шесть единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в понедельник Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), одна буксируемая зенитная установка "2А13", шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 30 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек, 155-миллиметровую гаубицу М-777, 152-миллиметровую самоходную пушку "Гиацинт-С", танк (Т-72Б3), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбиты три беспилотника противника.
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820855689_0:0:1677:1258_1920x0_80_0_0_9fa0546ba22d25fc2280ce1619b912fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, технологии, т-72б3, вооруженные силы украины, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Технологии, Т-72Б3, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ДНР
10:54 31.10.2022
 
Украинские войска в ДНР за сутки потеряли до 30 человек и танк

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли до 30 человек и танк

© РИА Новости / Виктор АнтонюкТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, танк (Т-64БВ), буксируемую зенитную установку "2А13" и шесть единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в понедельник Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), одна буксируемая зенитная установка "2А13", шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 30 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В воскресенье Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек, 155-миллиметровую гаубицу М-777, 152-миллиметровую самоходную пушку "Гиацинт-С", танк (Т-72Б3), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбиты три беспилотника противника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 октября, 17:05Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаТехнологииТ-72Б3Вооруженные силы УкраиныНародная милиция ДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала