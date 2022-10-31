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В ЛНР украинские войска за сутки потеряли до 35 человек и пять БТР
В ЛНР украинские войска за сутки потеряли до 35 человек и пять БТР - РИА Новости, 31.10.2022
В ЛНР украинские войска за сутки потеряли до 35 человек и пять БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 35 человек, четыре артиллерийские установки, пять бронетранспортёров, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:15
2022-10-31T10:15
2022-10-31T10:16
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
народная милиция лнр
россия
украина
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 35 человек, четыре артиллерийские установки, пять бронетранспортёров, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 35 человек личного состава; четыре артиллерийские установки; пять бронетранспортёров; 10 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в Telegram-канале ведомства.В воскресенье Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, две артиллерийские установки, девять бронетранспортеров, восемь единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827965458.html
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луганская народная республика, народная милиция лнр, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Россия, Украина
10:15 31.10.2022 (обновлено: 10:16 31.10.2022)
В ЛНР украинские войска за сутки потеряли до 35 человек и пять БТР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 35 человек и пять БТР