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В США предупредили об ужасных последствиях новых санкций против России

В США предупредили об ужасных последствиях новых санкций против России - РИА Новости, 31.10.2022

В США предупредили об ужасных последствиях новых санкций против России

США могут столкнуться с еще большими трудностями в случае введения новых антироссийских санкций, такое мнение высказал профессор-международник Марк Л. Буш в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T01:46

2022-10-31T01:46

2022-10-31T02:41

сша

украина

джо байден

россия

алюминий

санкции

в мире

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США могут столкнуться с еще большими трудностями в случае введения новых антироссийских санкций, такое мнение высказал профессор-международник Марк Л. Буш в статье для издания The Hill.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность запрета на импорт российского алюминия в рамках санкций, связанных со спецоперацией на Украине. Белый дом рассматривает три опции: прямой запрет поставок, резкое увеличение пошлин и санкции против "Русала".Однако такая мера, как пишет Буш, может сильнее навредить Вашингтону сильнее, чем Москве. "Скорее, запрет может спровоцировать введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов и усугубить растущую инфляцию, с которой сегодня сталкиваются американцы", - уверен автор.Американская промышленность ежегодно потребляет около 15% российского алюминия, поскольку внутренние заводы не справляются с "аппетитом" страны. С годами спрос будет лишь увеличиваться, потому вводить подобные санкции невыгодно для США.Буш подчеркнул, что нехватка алюминия может привести к серьезным последствиям.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. В начале октября Евросоюз принял восьмой пакет санкций, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается. Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа, но пока сделать это не удается.

сша

украина

россия

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сша, украина, джо байден, россия, алюминий, санкции, в мире