01:46 31.10.2022 (обновлено: 02:41 31.10.2022)
В США предупредили об ужасных последствиях новых санкций против России
Профессор Буш заявил, что запрет на российский алюминий подстегнет инфляцию в США
© Фото : Пресс-служба НИТУ "МИСиС"Горящий алюминий
© Фото : Пресс-служба НИТУ "МИСиС"
Горящий алюминий. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США могут столкнуться с еще большими трудностями в случае введения новых антироссийских санкций, такое мнение высказал профессор-международник Марк Л. Буш в статье для издания The Hill.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность запрета на импорт российского алюминия в рамках санкций, связанных со спецоперацией на Украине. Белый дом рассматривает три опции: прямой запрет поставок, резкое увеличение пошлин и санкции против "Русала".
Однако такая мера, как пишет Буш, может сильнее навредить Вашингтону сильнее, чем Москве. "Скорее, запрет может спровоцировать введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов и усугубить растущую инфляцию, с которой сегодня сталкиваются американцы", - уверен автор.
Американская промышленность ежегодно потребляет около 15% российского алюминия, поскольку внутренние заводы не справляются с "аппетитом" страны. С годами спрос будет лишь увеличиваться, потому вводить подобные санкции невыгодно для США.
Буш подчеркнул, что нехватка алюминия может привести к серьезным последствиям.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. В начале октября Евросоюз принял восьмой пакет санкций, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается. Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа, но пока сделать это не удается.