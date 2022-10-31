https://ria.ru/20221031/popytki-1827988870.html

Офицер рассказал о разгроме сил 65-й бригады ВСУ

Офицер рассказал о разгроме сил 65-й бригады ВСУ - РИА Новости, 31.10.2022

Офицер рассказал о разгроме сил 65-й бригады ВСУ

Реактивная артиллерия ВС РФ имеет все необходимые силы и средства для уничтожения украинских боевиков и предотвращения попыток прорыва противника в Запорожской... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T05:09

2022-10-31T05:09

2022-10-31T09:13

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы рф

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 окт - РИА Новости. Реактивная артиллерия ВС РФ имеет все необходимые силы и средства для уничтожения украинских боевиков и предотвращения попыток прорыва противника в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа с позывным "Владимир"."Крайний раз 14 сентября противник осуществил попытку прорваться на нашем направлении силами 65-й механизированной бригады: танковым батальоном и подразделением на БТР. Он был разгромлен, остановлен и отошёл на исходные рубежи. Наше подразделение участвовало эффективно в подавлении противника, и дальнейшая активность его маловероятна", - сказал собеседник агентства.По словам командира, в последние дни противник пытается проводить разведку малыми группами, прощупывает слабые места линии обороны российской армии, "а мы соответственно реагируем", - сказал он.Отвечая на вопрос, в какие моменты больше всего используется реактивная артиллерия, российский офицер отметил, что при непосредственной угрозе прорыва, а также когда противник пытается воздействовать огневыми средствами."Также проводится работа со средствами БПЛА, как у нас, так и у противника, но тут вопрос, кто кого переиграет… Командование бережет наши силы, наших людей, поэтому никаких бездумных мероприятий нет. Работаем в плановом режиме, противник несет потери", - добавил "Владимир".

https://ria.ru/20221009/kherson-1822606160.html

запорожская область

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Командир подразделения ЮВО о реактивной артиллерии ВС РФ Реактивная артиллерия ВС РФ имеет все необходимое для уничтожения украинских боевиков и предотвращения попыток прорыва противника в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений Южного военного округа 2022-10-31T05:09 true PT1M32S

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запорожская область, вооруженные силы рф