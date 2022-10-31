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Офицер рассказал о разгроме сил 65-й бригады ВСУ - РИА Новости, 31.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Офицер рассказал о разгроме сил 65-й бригады ВСУ
Офицер рассказал о разгроме сил 65-й бригады ВСУ - РИА Новости, 31.10.2022
Офицер рассказал о разгроме сил 65-й бригады ВСУ
Реактивная артиллерия ВС РФ имеет все необходимые силы и средства для уничтожения украинских боевиков и предотвращения попыток прорыва противника в Запорожской... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T05:09
2022-10-31T09:13
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 окт - РИА Новости. Реактивная артиллерия ВС РФ имеет все необходимые силы и средства для уничтожения украинских боевиков и предотвращения попыток прорыва противника в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа с позывным "Владимир"."Крайний раз 14 сентября противник осуществил попытку прорваться на нашем направлении силами 65-й механизированной бригады: танковым батальоном и подразделением на БТР. Он был разгромлен, остановлен и отошёл на исходные рубежи. Наше подразделение участвовало эффективно в подавлении противника, и дальнейшая активность его маловероятна", - сказал собеседник агентства.По словам командира, в последние дни противник пытается проводить разведку малыми группами, прощупывает слабые места линии обороны российской армии, "а мы соответственно реагируем", - сказал он.Отвечая на вопрос, в какие моменты больше всего используется реактивная артиллерия, российский офицер отметил, что при непосредственной угрозе прорыва, а также когда противник пытается воздействовать огневыми средствами."Также проводится работа со средствами БПЛА, как у нас, так и у противника, но тут вопрос, кто кого переиграет… Командование бережет наши силы, наших людей, поэтому никаких бездумных мероприятий нет. Работаем в плановом режиме, противник несет потери", - добавил "Владимир".
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Командир подразделения ЮВО о реактивной артиллерии ВС РФ
Реактивная артиллерия ВС РФ имеет все необходимое для уничтожения украинских боевиков и предотвращения попыток прорыва противника в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений Южного военного округа
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запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
05:09 31.10.2022 (обновлено: 09:13 31.10.2022)
 
Офицер рассказал о разгроме сил 65-й бригады ВСУ

Командир ЮВО: российская артиллерия имеет все средства для уничтожения украинских боевиков

Читать ria.ru в
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 окт - РИА Новости. Реактивная артиллерия ВС РФ имеет все необходимые силы и средства для уничтожения украинских боевиков и предотвращения попыток прорыва противника в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа с позывным "Владимир".
"Крайний раз 14 сентября противник осуществил попытку прорваться на нашем направлении силами 65-й механизированной бригады: танковым батальоном и подразделением на БТР. Он был разгромлен, остановлен и отошёл на исходные рубежи. Наше подразделение участвовало эффективно в подавлении противника, и дальнейшая активность его маловероятна", - сказал собеседник агентства.
По словам командира, в последние дни противник пытается проводить разведку малыми группами, прощупывает слабые места линии обороны российской армии, "а мы соответственно реагируем", - сказал он.
Отвечая на вопрос, в какие моменты больше всего используется реактивная артиллерия, российский офицер отметил, что при непосредственной угрозе прорыва, а также когда противник пытается воздействовать огневыми средствами.
"Также проводится работа со средствами БПЛА, как у нас, так и у противника, но тут вопрос, кто кого переиграет… Командование бережет наши силы, наших людей, поэтому никаких бездумных мероприятий нет. Работаем в плановом режиме, противник несет потери", - добавил "Владимир".
Боевая работа артиллерийских расчетов ВС РФ в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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