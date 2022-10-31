https://ria.ru/20221031/pomosch-1828089745.html

В России заработала площадка для предпринимателей, желающих помочь фронту

В России заработала площадка для предпринимателей, желающих помочь фронту - РИА Новости, 31.10.2022

В России заработала площадка для предпринимателей, желающих помочь фронту

Корпорация "Синергия" запустила всероссийский проект "Бизнес-мобилизация" для предпринимателей, желающих помочь военнослужащим, участвующим в специальной... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:26

2022-10-31T13:26

2022-10-31T13:26

специальная военная операция на украине

экономика

александр калинин

россия

украина

синергия

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Корпорация "Синергия" запустила всероссийский проект "Бизнес-мобилизация" для предпринимателей, желающих помочь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости организаторы.В рамках проекта организован сбор и поставка военных и бытовых товаров, произведенных и предоставленных российскими предпринимателями для военнослужащих. Продукция будет маркироваться единым брендом "Сделано для фронта", - рассказали авторы проекта. Подать заявку на участие в проекте предприниматели могут на едином портале мобилизация.рф."Цель проекта - поддержать военнослужащих и создать единую площадку для предпринимателей, желающих помочь фронту", – объяснили в "Синергии". Инициативу поддержали Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России".К проекту уже присоединилось более 100 предпринимателей из 37 регионов страны, среди них - производители товаров пищевой промышленности, верхней зимней одежды, термобелья, гигиенических принадлежностей, высококалорийного печенья с длительным сроком годности, энергетических гелей, бутилированной воды, пряников и другие. Организаторы ожидают, что к поддержке военнослужащих подключится не менее 10 тысяч предпринимателей со всей России.Проект также нацелен непосредственно на помощь мобилизованным предпринимателям: он предусматривает экспертные консультации по налоговым, юридическим, кадровым и прочим вопросам для компаний, чьи сотрудники и руководители призваны на фронт, подбор временного руководителя для доверительного управления бизнесом."В условиях проведения частичной мобилизации бизнес должен продолжать свою деятельность для развития экономики страны. В этой связи особенно важно помочь предпринимателям сохранить бизнес", — прокомментировал президент "Опоры России" Александр Калинин.

https://ria.ru/20221031/kuzbass-1828028694.html

https://ria.ru/20221009/pomosch-1822642592.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, александр калинин, россия, украина, синергия, общероссийский народный фронт