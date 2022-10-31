https://ria.ru/20221031/pomosch-1828089745.html
В России заработала площадка для предпринимателей, желающих помочь фронту
В России заработала площадка для предпринимателей, желающих помочь фронту - РИА Новости, 31.10.2022
В России заработала площадка для предпринимателей, желающих помочь фронту
Корпорация "Синергия" запустила всероссийский проект "Бизнес-мобилизация" для предпринимателей, желающих помочь военнослужащим, участвующим в специальной... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:26
2022-10-31T13:26
2022-10-31T13:26
специальная военная операция на украине
экономика
александр калинин
россия
украина
синергия
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Корпорация "Синергия" запустила всероссийский проект "Бизнес-мобилизация" для предпринимателей, желающих помочь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости организаторы.В рамках проекта организован сбор и поставка военных и бытовых товаров, произведенных и предоставленных российскими предпринимателями для военнослужащих. Продукция будет маркироваться единым брендом "Сделано для фронта", - рассказали авторы проекта. Подать заявку на участие в проекте предприниматели могут на едином портале мобилизация.рф."Цель проекта - поддержать военнослужащих и создать единую площадку для предпринимателей, желающих помочь фронту", – объяснили в "Синергии". Инициативу поддержали Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России".К проекту уже присоединилось более 100 предпринимателей из 37 регионов страны, среди них - производители товаров пищевой промышленности, верхней зимней одежды, термобелья, гигиенических принадлежностей, высококалорийного печенья с длительным сроком годности, энергетических гелей, бутилированной воды, пряников и другие. Организаторы ожидают, что к поддержке военнослужащих подключится не менее 10 тысяч предпринимателей со всей России.Проект также нацелен непосредственно на помощь мобилизованным предпринимателям: он предусматривает экспертные консультации по налоговым, юридическим, кадровым и прочим вопросам для компаний, чьи сотрудники и руководители призваны на фронт, подбор временного руководителя для доверительного управления бизнесом."В условиях проведения частичной мобилизации бизнес должен продолжать свою деятельность для развития экономики страны. В этой связи особенно важно помочь предпринимателям сохранить бизнес", — прокомментировал президент "Опоры России" Александр Калинин.
https://ria.ru/20221031/kuzbass-1828028694.html
https://ria.ru/20221009/pomosch-1822642592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр калинин, россия, украина, синергия, общероссийский народный фронт
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Александр Калинин, Россия, Украина, Синергия, Общероссийский народный фронт
В России заработала площадка для предпринимателей, желающих помочь фронту
В России запустили проект "Бизнес-мобилизация" для бизнесменов, желающих помочь фронту
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Корпорация "Синергия" запустила всероссийский проект "Бизнес-мобилизация"
для предпринимателей, желающих помочь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости организаторы.
В рамках проекта организован сбор и поставка военных и бытовых товаров, произведенных и предоставленных российскими предпринимателями для военнослужащих. Продукция будет маркироваться единым брендом "Сделано для фронта", - рассказали авторы проекта. Подать заявку на участие в проекте предприниматели могут на едином портале мобилизация.рф.
"Цель проекта - поддержать военнослужащих и создать единую площадку для предпринимателей, желающих помочь фронту", – объяснили в "Синергии". Инициативу поддержали Общероссийский народный фронт (ОНФ
) и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России".
К проекту уже присоединилось более 100 предпринимателей из 37 регионов страны, среди них - производители товаров пищевой промышленности, верхней зимней одежды, термобелья, гигиенических принадлежностей, высококалорийного печенья с длительным сроком годности, энергетических гелей, бутилированной воды, пряников и другие. Организаторы ожидают, что к поддержке военнослужащих подключится не менее 10 тысяч предпринимателей со всей России.
"Российские военнослужащие защищают суверенитет нашей страны на фронте. Мы как предприниматели осознаем свою социальную ответственность и выражаем им поддержку, оказывая помощь тем, что умеем делать лучше всего, - продукцией, которую мы производим", - заявил президент корпорации "Синергия", член комиссии Госсовета РФ по направлению "Малое и среднее предпринимательство" Вадим Лобов.
Проект также нацелен непосредственно на помощь мобилизованным предпринимателям: он предусматривает экспертные консультации по налоговым, юридическим, кадровым и прочим вопросам для компаний, чьи сотрудники и руководители призваны на фронт, подбор временного руководителя для доверительного управления бизнесом.
"В условиях проведения частичной мобилизации бизнес должен продолжать свою деятельность для развития экономики страны. В этой связи особенно важно помочь предпринимателям сохранить бизнес", — прокомментировал президент "Опоры России" Александр Калинин
.