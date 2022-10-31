https://ria.ru/20221031/poltava-1828201218.html
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
В Полтавской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.10.2022
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:16
2022-10-31T17:16
2022-10-31T17:21
специальная военная операция на украине
полтавская область
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин."Воздушная тревога! Ракетная опасность!" - написал Лунин в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полтавская область, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Украина, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:16 31.10.2022 (обновлено: 17:21 31.10.2022)
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
Власти Полтавской области объявили воздушную тревогу в регионе