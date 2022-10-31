https://ria.ru/20221031/pogoda-1828061082.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в праздничные дни

Синоптик рассказала о погоде в Москве в праздничные дни - РИА Новости, 31.10.2022

Синоптик рассказала о погоде в Москве в праздничные дни

Понедельник в Москве станет самым ненастным днем недели, потом погода будет улучшаться и в праздничные дни 4-5 ноября станет комфортной, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:13

2022-10-31T12:13

2022-10-31T12:13

москва

погода

татьяна позднякова

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Понедельник в Москве станет самым ненастным днем недели, потом погода будет улучшаться и в праздничные дни 4-5 ноября станет комфортной, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Сегодня будет самый ненастный день, еще местами может приниматься небольшой снежок, температура воздуха в дневные часы будет порядка плюс 2-4 градусов максимум, и еще будет довольно ветрено – сегодня днем порывы будет достигать 13-18 метров в секунду, потому что мы будем находиться в тыловой части глубокого циклона. В последующие дни атмосферное давление будет расти, существенных осадков на неделю уже не ожидается", - рассказала Позднякова.По ее словам, к концу рабочей недели и в начале праздничных дней ночи будут ясные, без осадков, поэтому с более низкой температурой. В ночь на вторник в Москве минимальная температура будет -1…+1, в среду – 0…-2, в четверг опустится до -1-3. Такая слабоотрицательная температура сохранится и 4, и 5 ноября. Дневная температура останется в пределах +1-3 градусов до 5 числа включительно."Атмосферное давление будет существенно расти, погоду будет определять антициклон, мы будем находиться вблизи его центра, ветер ослабеет, и даже та невысокая положительная температура, она будет восприниматься довольно комфортно, тем более что дороги подсохнут, осадков не ожидается. Считаю, что в праздничные дни, 4-5 ноября, погода будет вполне комфортная для отдыха", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20221031/gololeditsa-1828011035.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, погода, татьяна позднякова