https://ria.ru/20221031/pogoda-1828061082.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в праздничные дни
Синоптик рассказала о погоде в Москве в праздничные дни - РИА Новости, 31.10.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в праздничные дни
Понедельник в Москве станет самым ненастным днем недели, потом погода будет улучшаться и в праздничные дни 4-5 ноября станет комфортной, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:13
2022-10-31T12:13
2022-10-31T12:13
москва
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Понедельник в Москве станет самым ненастным днем недели, потом погода будет улучшаться и в праздничные дни 4-5 ноября станет комфортной, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Сегодня будет самый ненастный день, еще местами может приниматься небольшой снежок, температура воздуха в дневные часы будет порядка плюс 2-4 градусов максимум, и еще будет довольно ветрено – сегодня днем порывы будет достигать 13-18 метров в секунду, потому что мы будем находиться в тыловой части глубокого циклона. В последующие дни атмосферное давление будет расти, существенных осадков на неделю уже не ожидается", - рассказала Позднякова.По ее словам, к концу рабочей недели и в начале праздничных дней ночи будут ясные, без осадков, поэтому с более низкой температурой. В ночь на вторник в Москве минимальная температура будет -1…+1, в среду – 0…-2, в четверг опустится до -1-3. Такая слабоотрицательная температура сохранится и 4, и 5 ноября. Дневная температура останется в пределах +1-3 градусов до 5 числа включительно."Атмосферное давление будет существенно расти, погоду будет определять антициклон, мы будем находиться вблизи его центра, ветер ослабеет, и даже та невысокая положительная температура, она будет восприниматься довольно комфортно, тем более что дороги подсохнут, осадков не ожидается. Считаю, что в праздничные дни, 4-5 ноября, погода будет вполне комфортная для отдыха", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20221031/gololeditsa-1828011035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода, татьяна позднякова
Москва, Погода, Татьяна Позднякова
Синоптик рассказала о погоде в Москве в праздничные дни
Синоптик Позднякова: погода в Москве в праздничные дни 4-5 ноября будет комфортной
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Понедельник в Москве станет самым ненастным днем недели, потом погода будет улучшаться и в праздничные дни 4-5 ноября станет комфортной, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня будет самый ненастный день, еще местами может приниматься небольшой снежок, температура воздуха в дневные часы будет порядка плюс 2-4 градусов максимум, и еще будет довольно ветрено – сегодня днем порывы будет достигать 13-18 метров в секунду, потому что мы будем находиться в тыловой части глубокого циклона. В последующие дни атмосферное давление будет расти, существенных осадков на неделю уже не ожидается", - рассказала Позднякова.
Первый снег в Москве
1 из 10
В столичный регион пришло похолодание и выпал снег.
2 из 10
Образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров.
3 из 10
Снег местами продержится всю неделю.
4 из 10
Однако потом потеплеет, снежный наст исчезнет.
5 из 10
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.
6 из 10
Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки дорог и тротуаров.
7 из 10
Горожан попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.
8 из 10
Автолюбителям, которые еще не сменили резину на зимнюю, рекомендовали воздержаться от поездок.
9 из 10
Приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда от порывов ветра.
10 из 10
Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц.
1 из 10
В столичный регион пришло похолодание и выпал снег.
2 из 10
Образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров.
3 из 10
Снег местами продержится всю неделю.
4 из 10
Однако потом потеплеет, снежный наст исчезнет.
5 из 10
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.
6 из 10
Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки дорог и тротуаров.
7 из 10
Горожан попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.
8 из 10
Автолюбителям, которые еще не сменили резину на зимнюю, рекомендовали воздержаться от поездок.
9 из 10
Приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда от порывов ветра.
10 из 10
Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц.
По ее словам, к концу рабочей недели и в начале праздничных дней ночи будут ясные, без осадков, поэтому с более низкой температурой. В ночь на вторник в Москве минимальная температура будет -1…+1, в среду – 0…-2, в четверг опустится до -1-3. Такая слабоотрицательная температура сохранится и 4, и 5 ноября. Дневная температура останется в пределах +1-3 градусов до 5 числа включительно.
"Атмосферное давление будет существенно расти, погоду будет определять антициклон, мы будем находиться вблизи его центра, ветер ослабеет, и даже та невысокая положительная температура, она будет восприниматься довольно комфортно, тем более что дороги подсохнут, осадков не ожидается. Считаю, что в праздничные дни, 4-5 ноября, погода будет вполне комфортная для отдыха", - добавила синоптик.