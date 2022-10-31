https://ria.ru/20221031/pogoda-1827996540.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 31.10.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Кратковременные осадки, местами гололедица, не выше плюс 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T08:23

2022-10-31T08:23

2022-10-31T08:23

погода

москва

центр "фобос"

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кратковременные осадки, местами гололедица, не выше плюс 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве облачную с прояснениями погоду, кратковременные осадки, местами гололедица, максимальная температура в мегаполисе - плюс 1 - плюс 3, по области - от минус 1 до плюс 4. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что атмосферное давление будет повышаться и составит 744 миллиметра ртутного столба, это ниже нормы.

https://ria.ru/20221030/moskva-1827919574.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, центр "фобос"