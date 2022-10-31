https://ria.ru/20221031/pogoda-1827996540.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 31.10.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Кратковременные осадки, местами гололедица, не выше плюс 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T08:23
2022-10-31T08:23
2022-10-31T08:23
погода
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кратковременные осадки, местами гололедица, не выше плюс 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве облачную с прояснениями погоду, кратковременные осадки, местами гололедица, максимальная температура в мегаполисе - плюс 1 - плюс 3, по области - от минус 1 до плюс 4. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что атмосферное давление будет повышаться и составит 744 миллиметра ртутного столба, это ниже нормы.
https://ria.ru/20221030/moskva-1827919574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, центр "фобос"
Погода, Москва, Центр "Фобос"
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик Синенков: в Москве в понедельник ожидаются кратковременные осадки и гололедица