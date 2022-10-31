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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 31.10.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 31.10.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Кратковременные осадки, местами гололедица, не выше плюс 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T08:23
2022-10-31T08:23
погода
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кратковременные осадки, местами гололедица, не выше плюс 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве облачную с прояснениями погоду, кратковременные осадки, местами гололедица, максимальная температура в мегаполисе - плюс 1 - плюс 3, по области - от минус 1 до плюс 4. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что атмосферное давление будет повышаться и составит 744 миллиметра ртутного столба, это ниже нормы.
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погода, москва, центр "фобос"
Погода, Москва, Центр "Фобос"
08:23 31.10.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Синенков: в Москве в понедельник ожидаются кратковременные осадки и гололедица

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЖенщина идет по скверу в Москве
Женщина идет по скверу в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина идет по скверу в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кратковременные осадки, местами гололедица, не выше плюс 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в Москве облачную с прояснениями погоду, кратковременные осадки, местами гололедица, максимальная температура в мегаполисе - плюс 1 - плюс 3, по области - от минус 1 до плюс 4. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что атмосферное давление будет повышаться и составит 744 миллиметра ртутного столба, это ниже нормы.
Первый снег в московском регионе - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 17:02
Снег с дождем выпал в некоторых районах Москвы
 
ПогодаМоскваЦентр "Фобос"
 
 
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