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Сибирячка подожгла домик сельского священника после конфликта - РИА Новости, 31.10.2022
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Сибирячка подожгла домик сельского священника после конфликта
Сибирячка подожгла домик сельского священника после конфликта - РИА Новости, 31.10.2022
Сибирячка подожгла домик сельского священника после конфликта
Жительница Иланского района Красноярского края подозревается в поджоге домика сельского священника из-за конфликта, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T08:24
2022-10-31T08:24
происшествия
иланский район
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 31окт - РИА Новости. Жительница Иланского района Красноярского края подозревается в поджоге домика сельского священника из-за конфликта, сообщил региональный главк МВД."В Иланском районе участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемую в поджоге кельи сельского священника", - говорится в сообщении.Полицейские установили, что местная жительница после застолья у подруги решила выяснить отношения со священником, к которому испытывала неприязнь.В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестные подожгли домик, который располагался рядом с часовней. У нее произошел конфликт с настоятелем часовни, после чего злоумышленница совершила поджог жилого помещения. В момент возгорания мужчины не было дома.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20221007/podzhog-1822233026.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/kazan-1822010898.html
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происшествия, иланский район, красноярский край
Происшествия, Иланский район, Красноярский край
08:24 31.10.2022
 
Сибирячка подожгла домик сельского священника после конфликта

Жительницу Красноярского края заподозрили в поджоге домика священника после конфликта

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 31окт - РИА Новости. Жительница Иланского района Красноярского края подозревается в поджоге домика сельского священника из-за конфликта, сообщил региональный главк МВД.
"В Иланском районе участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемую в поджоге кельи сельского священника", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Полицейские установили, что местная жительница после застолья у подруги решила выяснить отношения со священником, к которому испытывала неприязнь.
В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестные подожгли домик, который располагался рядом с часовней. У нее произошел конфликт с настоятелем часовни, после чего злоумышленница совершила поджог жилого помещения. В момент возгорания мужчины не было дома.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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ПроисшествияИланский районКрасноярский край
 
 
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