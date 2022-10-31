https://ria.ru/20221031/podzhog-1827996973.html

Сибирячка подожгла домик сельского священника после конфликта

Сибирячка подожгла домик сельского священника после конфликта - РИА Новости, 31.10.2022

Сибирячка подожгла домик сельского священника после конфликта

Жительница Иланского района Красноярского края подозревается в поджоге домика сельского священника из-за конфликта, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T08:24

2022-10-31T08:24

2022-10-31T08:24

происшествия

иланский район

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 31окт - РИА Новости. Жительница Иланского района Красноярского края подозревается в поджоге домика сельского священника из-за конфликта, сообщил региональный главк МВД."В Иланском районе участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемую в поджоге кельи сельского священника", - говорится в сообщении.Полицейские установили, что местная жительница после застолья у подруги решила выяснить отношения со священником, к которому испытывала неприязнь.В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестные подожгли домик, который располагался рядом с часовней. У нее произошел конфликт с настоятелем часовни, после чего злоумышленница совершила поджог жилого помещения. В момент возгорания мужчины не было дома.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20221007/podzhog-1822233026.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/kazan-1822010898.html

иланский район

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иланский район, красноярский край