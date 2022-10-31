https://ria.ru/20221031/podzhog-1827996973.html
Сибирячка подожгла домик сельского священника после конфликта
Сибирячка подожгла домик сельского священника после конфликта - РИА Новости, 31.10.2022
Сибирячка подожгла домик сельского священника после конфликта
Жительница Иланского района Красноярского края подозревается в поджоге домика сельского священника из-за конфликта, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T08:24
2022-10-31T08:24
2022-10-31T08:24
происшествия
иланский район
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОЯРСК, 31окт - РИА Новости. Жительница Иланского района Красноярского края подозревается в поджоге домика сельского священника из-за конфликта, сообщил региональный главк МВД."В Иланском районе участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемую в поджоге кельи сельского священника", - говорится в сообщении.Полицейские установили, что местная жительница после застолья у подруги решила выяснить отношения со священником, к которому испытывала неприязнь.В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестные подожгли домик, который располагался рядом с часовней. У нее произошел конфликт с настоятелем часовни, после чего злоумышленница совершила поджог жилого помещения. В момент возгорания мужчины не было дома.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20221007/podzhog-1822233026.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/kazan-1822010898.html
иланский район
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иланский район, красноярский край
Происшествия, Иланский район, Красноярский край
Сибирячка подожгла домик сельского священника после конфликта
Жительницу Красноярского края заподозрили в поджоге домика священника после конфликта
КРАСНОЯРСК, 31окт - РИА Новости.
Жительница Иланского района Красноярского края подозревается в поджоге домика сельского священника из-за конфликта, сообщил
региональный главк МВД.
"В Иланском районе участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемую в поджоге кельи сельского священника", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что местная жительница после застолья у подруги решила выяснить отношения со священником, к которому испытывала неприязнь.
В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестные подожгли домик, который располагался рядом с часовней. У нее произошел конфликт с настоятелем часовни, после чего злоумышленница совершила поджог жилого помещения. В момент возгорания мужчины не было дома.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.