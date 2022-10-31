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Часть мер поддержки бизнеса в период санкций продлят на следующий год - РИА Новости, 31.10.2022
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Часть мер поддержки бизнеса в период санкций продлят на следующий год
Часть мер поддержки бизнеса в период санкций продлят на следующий год - РИА Новости, 31.10.2022
Часть мер поддержки бизнеса в период санкций продлят на следующий год
Правительство РФ продлевает часть мер поддержки бизнеса, которые были введены в период санкций, на 2023 год, такие меры дают результат - экономика плавно... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:23
2022-10-31T14:34
экономика
россия
михаил мишустин
бизнес
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительство РФ продлевает часть мер поддержки бизнеса, которые были введены в период санкций, на 2023 год, такие меры дают результат - экономика плавно адаптируется к существующим вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство продолжает активно поддерживать российский бизнес в период санкций со стороны недружественных стран. Ранее был принят целый ряд решений, которые вошли в план первоочередных действий. Эти меры дают результат, экономика плавно адаптируется к существующим вызовам. Чтобы сохранить позитивный эффект мы продлили некоторые из них на весь следующий год", - сказал глава кабмина РФ на совещании с вице-премьерами.В частности, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала, а в случае реорганизации публичных акционерных обществ определить средневзвешенную стоимость их акций можно будет в течение одного месяца.Кроме того, арендодатели сохранят возможность взимать платежи с арендаторов из недружественных стран, закрывших свои магазины, но продолжающих занимать площади, в размере среднемесячной оплаты за прошлый год или расторгать договор в одностороннем порядке.
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экономика, россия, михаил мишустин, бизнес
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Бизнес
14:23 31.10.2022 (обновлено: 14:34 31.10.2022)
 
Часть мер поддержки бизнеса в период санкций продлят на следующий год

Мишустин: часть мер поддержки бизнеса в период санкций будут продлены на 2023 год

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительство РФ продлевает часть мер поддержки бизнеса, которые были введены в период санкций, на 2023 год, такие меры дают результат - экономика плавно адаптируется к существующим вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продолжает активно поддерживать российский бизнес в период санкций со стороны недружественных стран. Ранее был принят целый ряд решений, которые вошли в план первоочередных действий. Эти меры дают результат, экономика плавно адаптируется к существующим вызовам. Чтобы сохранить позитивный эффект мы продлили некоторые из них на весь следующий год", - сказал глава кабмина РФ на совещании с вице-премьерами.
В частности, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала, а в случае реорганизации публичных акционерных обществ определить средневзвешенную стоимость их акций можно будет в течение одного месяца.
Кроме того, арендодатели сохранят возможность взимать платежи с арендаторов из недружественных стран, закрывших свои магазины, но продолжающих занимать площади, в размере среднемесячной оплаты за прошлый год или расторгать договор в одностороннем порядке.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 14:19
Российская экономика плавно адаптируется к вызовам, заявил Мишустин
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинБизнес
 
 
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