https://ria.ru/20221031/podderzhka-1828109563.html

Часть мер поддержки бизнеса в период санкций продлят на следующий год

Часть мер поддержки бизнеса в период санкций продлят на следующий год - РИА Новости, 31.10.2022

Часть мер поддержки бизнеса в период санкций продлят на следующий год

Правительство РФ продлевает часть мер поддержки бизнеса, которые были введены в период санкций, на 2023 год, такие меры дают результат - экономика плавно... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:23

2022-10-31T14:23

2022-10-31T14:34

экономика

россия

михаил мишустин

бизнес

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительство РФ продлевает часть мер поддержки бизнеса, которые были введены в период санкций, на 2023 год, такие меры дают результат - экономика плавно адаптируется к существующим вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство продолжает активно поддерживать российский бизнес в период санкций со стороны недружественных стран. Ранее был принят целый ряд решений, которые вошли в план первоочередных действий. Эти меры дают результат, экономика плавно адаптируется к существующим вызовам. Чтобы сохранить позитивный эффект мы продлили некоторые из них на весь следующий год", - сказал глава кабмина РФ на совещании с вице-премьерами.В частности, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала, а в случае реорганизации публичных акционерных обществ определить средневзвешенную стоимость их акций можно будет в течение одного месяца.Кроме того, арендодатели сохранят возможность взимать платежи с арендаторов из недружественных стран, закрывших свои магазины, но продолжающих занимать площади, в размере среднемесячной оплаты за прошлый год или расторгать договор в одностороннем порядке.

https://ria.ru/20221031/ekonomika-1828107904.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, михаил мишустин, бизнес