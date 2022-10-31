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Сунь Вэйдун: взаимная поддержка России и КНР говорит об уровне доверия - РИА Новости, 31.10.2022
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Сунь Вэйдун: взаимная поддержка России и КНР говорит об уровне доверия
Сунь Вэйдун: взаимная поддержка России и КНР говорит об уровне доверия - РИА Новости, 31.10.2022
Сунь Вэйдун: взаимная поддержка России и КНР говорит об уровне доверия
Китай и Россия объединили силы на фоне давления США и стран Запада, это свидетельствует о высоком уровне доверия между двумя странами, заявил в понедельник... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:47
2022-10-31T12:47
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россия
китай
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Китай и Россия объединили силы на фоне давления США и стран Запада, это свидетельствует о высоком уровне доверия между двумя странами, заявил в понедельник временный поверенный в делах КНР в России Сунь Вэйдун."Столкнувшись со сдерживанием и подавлением со стороны США и стран Запада, Китай и Россия объединили силы в противостоянии вмешательству внешних факторов. Деловое сотрудничество между двумя странами продемонстрировало беспрецедентную активность", - сказал Сунь Вэйдун, выступая на конференции в рамках мероприятий по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы.По словам дипломата, две стороны продолжали поддерживать друг друга в вопросах, касающихся коренных интересов обеих сторон, "что свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и дружбы между двумя народами".
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россия, китай, санкции в отношении россии
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Санкции в отношении России
12:47 31.10.2022
 

Сунь Вэйдун: взаимная поддержка России и КНР говорит об уровне доверия

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Временный поверенный в делах КНР в России Сунь Вэйдун на открытии выставки "65 лет во имя дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между народами России и Китая"
Временный поверенный в делах КНР в России Сунь Вэйдун на открытии выставки 65 лет во имя дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между народами России и Китая - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Китай и Россия объединили силы на фоне давления США и стран Запада, это свидетельствует о высоком уровне доверия между двумя странами, заявил в понедельник временный поверенный в делах КНР в России Сунь Вэйдун.
"Столкнувшись со сдерживанием и подавлением со стороны США и стран Запада, Китай и Россия объединили силы в противостоянии вмешательству внешних факторов. Деловое сотрудничество между двумя странами продемонстрировало беспрецедентную активность", - сказал Сунь Вэйдун, выступая на конференции в рамках мероприятий по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы.
По словам дипломата, две стороны продолжали поддерживать друг друга в вопросах, касающихся коренных интересов обеих сторон, "что свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и дружбы между двумя народами".
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