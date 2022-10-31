https://ria.ru/20221031/pobeda-1828183747.html
Лоукостер "Победа" закончит 2022 год с прибылью
Лоукостер "Победа" закончит 2022 год с прибылью - РИА Новости, 31.10.2022
Лоукостер "Победа" закончит 2022 год с прибылью
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") закончит 2022 год с прибылью, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:35
2022-10-31T16:35
2022-10-31T16:36
экономика
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
победа (авиакомпания)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") закончит 2022 год с прибылью, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев."Победа" даже в условиях ковида, ограничений, сегодня - она прибыльная, она в этом году закончит год с прибылью", - сказал Савельев в ходе "Открытого диалога" в Совете Федерации.
https://ria.ru/20221024/pobeda-1826177162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), победа (авиакомпания), новости - туризм
Экономика, Виталий Савельев, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Победа (авиакомпания), Туризм, Новости - Туризм
16:35 31.10.2022 (обновлено: 16:36 31.10.2022)
Лоукостер "Победа" закончит 2022 год с прибылью
Глава Минтранса Савельев: лоукостер "Победа" закончит 2022 год с прибылью