https://ria.ru/20221031/pobeda-1828183747.html

Лоукостер "Победа" закончит 2022 год с прибылью

Лоукостер "Победа" закончит 2022 год с прибылью - РИА Новости, 31.10.2022

Лоукостер "Победа" закончит 2022 год с прибылью

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") закончит 2022 год с прибылью, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:35

2022-10-31T16:35

2022-10-31T16:36

экономика

виталий савельев

министерство транспорта рф (минтранс россии)

победа (авиакомпания)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") закончит 2022 год с прибылью, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев."Победа" даже в условиях ковида, ограничений, сегодня - она прибыльная, она в этом году закончит год с прибылью", - сказал Савельев в ходе "Открытого диалога" в Совете Федерации.

https://ria.ru/20221024/pobeda-1826177162.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), победа (авиакомпания), новости - туризм