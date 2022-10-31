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Лоукостер "Победа" закончит 2022 год с прибылью - РИА Новости, 31.10.2022
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Туризм
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Лоукостер "Победа" закончит 2022 год с прибылью
Лоукостер "Победа" закончит 2022 год с прибылью - РИА Новости, 31.10.2022
Лоукостер "Победа" закончит 2022 год с прибылью
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") закончит 2022 год с прибылью, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:35
2022-10-31T16:36
экономика
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
победа (авиакомпания)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") закончит 2022 год с прибылью, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев."Победа" даже в условиях ковида, ограничений, сегодня - она прибыльная, она в этом году закончит год с прибылью", - сказал Савельев в ходе "Открытого диалога" в Совете Федерации.
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экономика, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), победа (авиакомпания), новости - туризм
Экономика, Виталий Савельев, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Победа (авиакомпания), Туризм, Новости - Туризм
16:35 31.10.2022 (обновлено: 16:36 31.10.2022)
 
Лоукостер "Победа" закончит 2022 год с прибылью

Глава Минтранса Савельев: лоукостер "Победа" закончит 2022 год с прибылью

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа" в Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II
Самолет авиакомпании Победа в Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Самолет авиакомпании "Победа" в Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") закончит 2022 год с прибылью, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
"Победа" даже в условиях ковида, ограничений, сегодня - она прибыльная, она в этом году закончит год с прибылью", - сказал Савельев в ходе "Открытого диалога" в Совете Федерации.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 10:02Туризм
"Победа" планирует возобновить полеты в Турцию
 
ТуризмЭкономикаВиталий СавельевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Победа (авиакомпания)Новости - Туризм
 
 
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