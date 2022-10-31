https://ria.ru/20221031/pike-1827990536.html

В США назвали условие "крутого пике" Байдена

В США назвали условие "крутого пике" Байдена - РИА Новости, 31.10.2022

В США назвали условие "крутого пике" Байдена

США нужен энергичный и сконцентрированный президент, вместо "изношенного" главы Белого дома Джо Байдена, заявил журналист Fox News Стюарт Варни. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T06:07

2022-10-31T06:07

2022-10-31T06:33

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818510427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d6baec53c6cbdc840df60a5023dcf92.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США нужен энергичный и сконцентрированный президент, вместо "изношенного" главы Белого дома Джо Байдена, заявил журналист Fox News Стюарт Варни.Варни отметил, что сегодня от Байдена сторонятся даже члены его собственной партии, ему практически не позволяют выступать на публике и общаться от своего лица. Никто не понимает, кто в действительности всем заправляет, резюмировал журналист.Ранее стало известно, что больше половины американцев не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп баллотировались на новый срок в 2024 году.В США 8 ноября 2022 года пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.Байден заявлял о намерении баллотироваться на второй президентский срок, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе он сообщил, что определится с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить Трампа.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем

https://ria.ru/20221030/bayden-1827841052.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, дональд трамп, сша