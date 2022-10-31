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Российские авиакомпании за десять месяцев перевезли 80 миллионов пассажиров - РИА Новости, 31.10.2022
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Туризм
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Российские авиакомпании за десять месяцев перевезли 80 миллионов пассажиров
Российские авиакомпании за десять месяцев перевезли 80 миллионов пассажиров - РИА Новости, 31.10.2022
Российские авиакомпании за десять месяцев перевезли 80 миллионов пассажиров
Российские авиакомпании за 10 месяцев перевезли 80 миллионов пассажиров из запланированных на весь 2022 год 100 миллионов, сообщил журналистам замминистра... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:46
2022-10-31T18:46
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские авиакомпании за 10 месяцев перевезли 80 миллионов пассажиров из запланированных на весь 2022 год 100 миллионов, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.Президент РФ Владимир Путин в конце марта заявил, что объем авиаперевозок в России по итогам 2022 года должен составить не менее 100 миллионов пассажиров."Без сегодняшнего дня, по 30 октября перевезено 80 миллионов пассажиров" , - сказал Чалик.Из них, уточнил он, 66 миллионов перевезено на внутренних линиях, и 14 миллионов - на международных.За январь-октябрь 2021 года российские авиакомпании перевезли 94,6 миллиона пассажиров.
https://ria.ru/20221030/aeroflot-1827912817.html
https://ria.ru/20221031/pobeda-1828183747.html
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экономика, владимир путин, туризм, новости - туризм, россия
Туризм, Экономика, Владимир Путин, Туризм, Новости - Туризм, Россия
18:46 31.10.2022
 
Российские авиакомпании за десять месяцев перевезли 80 миллионов пассажиров

Чалик: российские авиакомпании за десять месяцев перевезли 80 миллионов пассажиров

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские авиакомпании за 10 месяцев перевезли 80 миллионов пассажиров из запланированных на весь 2022 год 100 миллионов, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.
Президент РФ Владимир Путин в конце марта заявил, что объем авиаперевозок в России по итогам 2022 года должен составить не менее 100 миллионов пассажиров.
Самолёт Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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"Без сегодняшнего дня, по 30 октября перевезено 80 миллионов пассажиров" , - сказал Чалик.
Из них, уточнил он, 66 миллионов перевезено на внутренних линиях, и 14 миллионов - на международных.
За январь-октябрь 2021 года российские авиакомпании перевезли 94,6 миллиона пассажиров.
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