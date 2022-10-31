https://ria.ru/20221031/perevozki-1828240926.html

Российские авиакомпании за десять месяцев перевезли 80 миллионов пассажиров

Российские авиакомпании за десять месяцев перевезли 80 миллионов пассажиров - РИА Новости, 31.10.2022

Российские авиакомпании за десять месяцев перевезли 80 миллионов пассажиров

Российские авиакомпании за 10 месяцев перевезли 80 миллионов пассажиров из запланированных на весь 2022 год 100 миллионов, сообщил журналистам замминистра... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:46

2022-10-31T18:46

2022-10-31T18:46

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские авиакомпании за 10 месяцев перевезли 80 миллионов пассажиров из запланированных на весь 2022 год 100 миллионов, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.Президент РФ Владимир Путин в конце марта заявил, что объем авиаперевозок в России по итогам 2022 года должен составить не менее 100 миллионов пассажиров."Без сегодняшнего дня, по 30 октября перевезено 80 миллионов пассажиров" , - сказал Чалик.Из них, уточнил он, 66 миллионов перевезено на внутренних линиях, и 14 миллионов - на международных.За январь-октябрь 2021 года российские авиакомпании перевезли 94,6 миллиона пассажиров.

https://ria.ru/20221030/aeroflot-1827912817.html

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экономика, владимир путин, туризм, новости - туризм, россия