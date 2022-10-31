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Путин ответил на вопрос о возможности договоренностей с Украиной - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/peregovory-1828289584.html
Путин ответил на вопрос о возможности договоренностей с Украиной
Путин ответил на вопрос о возможности договоренностей с Украиной - РИА Новости, 31.10.2022
Путин ответил на вопрос о возможности договоренностей с Украиной
Президент России Владимир Путин, говоря о возможных договоренностях с Украиной, напомнил, что у Киева нет желания садиться за стол переговоров. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:42
2022-10-31T23:42
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
в мире
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможных договоренностях с Украиной, напомнил, что у Киева нет желания садиться за стол переговоров."Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину, а сейчас сами себе, как вы правильно заметили, запретили с нами о чем-то говорить. Как мы можем сейчас обсуждать возможность договоренностей, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов.
https://ria.ru/20221030/peskov-1827895489.html
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владимир путин, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия, В мире
23:42 31.10.2022
 
Путин ответил на вопрос о возможности договоренностей с Украиной

Путин напомнил о нежелании Киева садиться за стол переговоров

© POOL / Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
© POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможных договоренностях с Украиной, напомнил, что у Киева нет желания садиться за стол переговоров.
"Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину, а сейчас сами себе, как вы правильно заметили, запретили с нами о чем-то говорить. Как мы можем сейчас обсуждать возможность договоренностей, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 14:28
Песков объяснил, почему договариваться с Киевом невозможно
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияВ мире
 
 
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