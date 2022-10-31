https://ria.ru/20221031/peregovory-1828289584.html

Путин ответил на вопрос о возможности договоренностей с Украиной

Путин ответил на вопрос о возможности договоренностей с Украиной - РИА Новости, 31.10.2022

Путин ответил на вопрос о возможности договоренностей с Украиной

Президент России Владимир Путин, говоря о возможных договоренностях с Украиной, напомнил, что у Киева нет желания садиться за стол переговоров. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:42

2022-10-31T23:42

2022-10-31T23:42

специальная военная операция на украине

владимир путин

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможных договоренностях с Украиной, напомнил, что у Киева нет желания садиться за стол переговоров."Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину, а сейчас сами себе, как вы правильно заметили, запретили с нами о чем-то говорить. Как мы можем сейчас обсуждать возможность договоренностей, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов.

https://ria.ru/20221030/peskov-1827895489.html

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владимир путин, украина, россия, в мире