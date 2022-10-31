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В США призвали Белый дом готовиться к переговорам по Украине - РИА Новости, 31.10.2022
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В США призвали Белый дом готовиться к переговорам по Украине
В США призвали Белый дом готовиться к переговорам по Украине - РИА Новости, 31.10.2022
В США призвали Белый дом готовиться к переговорам по Украине
США должны заблаговременно начать подготовку к переговорам по украинскому кризису, чтобы удовлетворить собственные интересы, пишет портал Foreign Affairs. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:01
2022-10-31T15:01
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
вашингтон (штат)
москва
украина
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. США должны заблаговременно начать подготовку к переговорам по украинскому кризису, чтобы удовлетворить собственные интересы, пишет портал Foreign Affairs.По мнению автора статьи Эммы Эшфорд, Вашингтону пора проявлять в отношениях с Москвой гибкость, а не упорствовать в однозначной поддержке киевского режима, так как вопрос стоит не в том, нужны ли переговоры для прекращения кризиса, а в том, когда и как они должны развернуться."Даже если прекращение конфликта путем переговоров сегодня кажется невозможным, администрация Байдена должна начать поднимать — как публично, так и перед своими партнерами — сложные вопросы, которые повлекут за собой такой подход. Она должна продумать, в какое время следует начать переговоры и в какой момент затраты на продолжение войны перевесят выгоды", — считает она.По мнению Эшфорд, Штатам пора прекращать поддерживать планы Зеленского по "возвращению" территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221030/berluskoni-1827949433.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), вашингтон (штат), москва, украина
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Вашингтон (штат), Москва, Украина
15:01 31.10.2022
 
В США призвали Белый дом готовиться к переговорам по Украине

Foreign Affairs: в интересах США начать подготовку к переговорам с Россией по Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги России и США в зале отеля "Президент" в Женеве
Флаги России и США в зале отеля Президент в Женеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США в зале отеля "Президент" в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. США должны заблаговременно начать подготовку к переговорам по украинскому кризису, чтобы удовлетворить собственные интересы, пишет портал Foreign Affairs.
По мнению автора статьи Эммы Эшфорд, Вашингтону пора проявлять в отношениях с Москвой гибкость, а не упорствовать в однозначной поддержке киевского режима, так как вопрос стоит не в том, нужны ли переговоры для прекращения кризиса, а в том, когда и как они должны развернуться.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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Киев не идет на переговоры из-за военной помощи Запада, считает Берлускони
"Даже если прекращение конфликта путем переговоров сегодня кажется невозможным, администрация Байдена должна начать поднимать — как публично, так и перед своими партнерами — сложные вопросы, которые повлекут за собой такой подход. Она должна продумать, в какое время следует начать переговоры и в какой момент затраты на продолжение войны перевесят выгоды", — считает она.
По мнению Эшфорд, Штатам пора прекращать поддерживать планы Зеленского по "возвращению" территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.
"Вместо того, чтобы пытаться вернуть себе всю свою территорию до 2014 года или наказать российских лидеров, Украина должна преследовать цели, которые с меньшей вероятностью приведут к драматической эскалации и с большей вероятностью приведут к прочному миру. Вашингтон должен поощрять достижение этих целей, а также дать понять Киеву, по крайней мере в частном порядке, где лежат пределы американской поддержки и что Белый дом считает неприемлемыми рисками эскалации", — уверена автор.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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В США потребовали принудить Зеленского к переговорам
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Вашингтон (штат)МоскваУкраина
 
 
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