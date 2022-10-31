https://ria.ru/20221031/peregovory-1828131624.html

В США призвали Белый дом готовиться к переговорам по Украине

В США призвали Белый дом готовиться к переговорам по Украине - РИА Новости, 31.10.2022

В США призвали Белый дом готовиться к переговорам по Украине

США должны заблаговременно начать подготовку к переговорам по украинскому кризису, чтобы удовлетворить собственные интересы, пишет портал Foreign Affairs. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:01

2022-10-31T15:01

2022-10-31T15:01

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

вашингтон (штат)

москва

украина

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. США должны заблаговременно начать подготовку к переговорам по украинскому кризису, чтобы удовлетворить собственные интересы, пишет портал Foreign Affairs.По мнению автора статьи Эммы Эшфорд, Вашингтону пора проявлять в отношениях с Москвой гибкость, а не упорствовать в однозначной поддержке киевского режима, так как вопрос стоит не в том, нужны ли переговоры для прекращения кризиса, а в том, когда и как они должны развернуться."Даже если прекращение конфликта путем переговоров сегодня кажется невозможным, администрация Байдена должна начать поднимать — как публично, так и перед своими партнерами — сложные вопросы, которые повлекут за собой такой подход. Она должна продумать, в какое время следует начать переговоры и в какой момент затраты на продолжение войны перевесят выгоды", — считает она.По мнению Эшфорд, Штатам пора прекращать поддерживать планы Зеленского по "возвращению" территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221030/berluskoni-1827949433.html

https://ria.ru/20221030/politika-1827859178.html

вашингтон (штат)

москва

украина

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), вашингтон (штат), москва, украина