https://ria.ru/20221031/pamyatnik-1828056535.html
Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому
Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому - РИА Новости, 31.10.2022
Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому
Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Осмотреть результат работ приехали министр культуры РФ Ольга Любимова, директор... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:19
2022-10-31T12:19
2022-10-31T12:19
культура
новости культуры
ольга любимова
алексей левыкин
татьяна голикова
кузьма минин (сухорукий)
дмитрий пожарский
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Осмотреть результат работ приехали министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин и вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РИА Новости.Как отметила министр, реставраторы "трудились в сложнейших условиях". "Было принято решение, что памятник невозможно перенести и демонтировать полностью. В свою очередь Голикова напомнила, что в 2018 году ГИМ объявил сбор средств на ремонт памятника. Левыкин рассказал, что в процессе реставрации несколько раз собирался экспертный совет при Минкультуры РФ для обсуждения проекта, а работа по подготовке началась еще в 2016 году. Реставрация памятника стартовала 13 января 2022 года — в этот день скульптурная группа была поднята с постамента и перенесена на реставрационно-монтажный стол.В конце 2021 года ГИМ начал активную подготовку к реставрации памятника - это стало одним из мероприятий, приуроченных к 150-летию музея, в ведение которого памятник был передан в 2016 году. Изначально планировалось, что реставрационные работы будут завершены в ноябре 2022 года, позднее была назначена дата 4 ноября, День народного единства. В процессе был удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведена реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов, а также замена каркаса плинта.
https://ria.ru/20221030/pushkin-1827886867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, алексей левыкин, татьяна голикова, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Алексей Левыкин, Татьяна Голикова, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский
Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому
Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому, начатая в январе
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Осмотреть результат работ приехали министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин и вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РИА Новости.
"Такая сложная реставрация стоит порядка 50 миллионов рублей. Более 30 из них — это средства Минкультуры РФ", — сказала Любимова.
Как отметила министр, реставраторы "трудились в сложнейших условиях". "Было принято решение, что памятник невозможно перенести и демонтировать полностью.
В свою очередь Голикова напомнила, что в 2018 году ГИМ объявил сбор средств на ремонт памятника.
Левыкин рассказал, что в процессе реставрации несколько раз собирался экспертный совет при Минкультуры РФ для обсуждения проекта, а работа по подготовке началась еще в 2016 году.
Реставрация памятника стартовала 13 января 2022 года — в этот день скульптурная группа была поднята с постамента и перенесена на реставрационно-монтажный стол.
В конце 2021 года ГИМ начал активную подготовку к реставрации памятника - это стало одним из мероприятий, приуроченных к 150-летию музея, в ведение которого памятник был передан в 2016 году. Изначально планировалось, что реставрационные работы будут завершены в ноябре 2022 года, позднее была назначена дата 4 ноября, День народного единства. В процессе был удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведена реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов, а также замена каркаса плинта.