https://ria.ru/20221031/pamyatnik-1828056535.html

Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому

Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому - РИА Новости, 31.10.2022

Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому

Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Осмотреть результат работ приехали министр культуры РФ Ольга Любимова, директор... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:19

2022-10-31T12:19

2022-10-31T12:19

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ольга любимова

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татьяна голикова

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Осмотреть результат работ приехали министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин и вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РИА Новости.Как отметила министр, реставраторы "трудились в сложнейших условиях". "Было принято решение, что памятник невозможно перенести и демонтировать полностью. В свою очередь Голикова напомнила, что в 2018 году ГИМ объявил сбор средств на ремонт памятника. Левыкин рассказал, что в процессе реставрации несколько раз собирался экспертный совет при Минкультуры РФ для обсуждения проекта, а работа по подготовке началась еще в 2016 году. Реставрация памятника стартовала 13 января 2022 года — в этот день скульптурная группа была поднята с постамента и перенесена на реставрационно-монтажный стол.В конце 2021 года ГИМ начал активную подготовку к реставрации памятника - это стало одним из мероприятий, приуроченных к 150-летию музея, в ведение которого памятник был передан в 2016 году. Изначально планировалось, что реставрационные работы будут завершены в ноябре 2022 года, позднее была назначена дата 4 ноября, День народного единства. В процессе был удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведена реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов, а также замена каркаса плинта.

https://ria.ru/20221030/pushkin-1827886867.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, алексей левыкин, татьяна голикова, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский