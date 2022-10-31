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Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому - РИА Новости, 31.10.2022
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Культура
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Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому
Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому - РИА Новости, 31.10.2022
Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому
Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Осмотреть результат работ приехали министр культуры РФ Ольга Любимова, директор... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:19
2022-10-31T12:19
культура
новости культуры
ольга любимова
алексей левыкин
татьяна голикова
кузьма минин (сухорукий)
дмитрий пожарский
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Осмотреть результат работ приехали министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин и вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РИА Новости.Как отметила министр, реставраторы "трудились в сложнейших условиях". "Было принято решение, что памятник невозможно перенести и демонтировать полностью. В свою очередь Голикова напомнила, что в 2018 году ГИМ объявил сбор средств на ремонт памятника. Левыкин рассказал, что в процессе реставрации несколько раз собирался экспертный совет при Минкультуры РФ для обсуждения проекта, а работа по подготовке началась еще в 2016 году. Реставрация памятника стартовала 13 января 2022 года — в этот день скульптурная группа была поднята с постамента и перенесена на реставрационно-монтажный стол.В конце 2021 года ГИМ начал активную подготовку к реставрации памятника - это стало одним из мероприятий, приуроченных к 150-летию музея, в ведение которого памятник был передан в 2016 году. Изначально планировалось, что реставрационные работы будут завершены в ноябре 2022 года, позднее была назначена дата 4 ноября, День народного единства. В процессе был удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведена реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов, а также замена каркаса плинта.
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новости культуры, ольга любимова, алексей левыкин, татьяна голикова, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Алексей Левыкин, Татьяна Голикова, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский
12:19 31.10.2022
 
Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому

Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому, начатая в январе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФрагмент открытого после реставрации памятника гражданину Минину и князю Пожарскому на Красной площади в Москве
Фрагмент открытого после реставрации памятника гражданину Минину и князю Пожарскому на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Осмотреть результат работ приехали министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин и вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РИА Новости.

"Такая сложная реставрация стоит порядка 50 миллионов рублей. Более 30 из них — это средства Минкультуры РФ", — сказала Любимова.

Как отметила министр, реставраторы "трудились в сложнейших условиях". "Было принято решение, что памятник невозможно перенести и демонтировать полностью.
В свою очередь Голикова напомнила, что в 2018 году ГИМ объявил сбор средств на ремонт памятника.
Левыкин рассказал, что в процессе реставрации несколько раз собирался экспертный совет при Минкультуры РФ для обсуждения проекта, а работа по подготовке началась еще в 2016 году.
Реставрация памятника стартовала 13 января 2022 года — в этот день скульптурная группа была поднята с постамента и перенесена на реставрационно-монтажный стол.
В конце 2021 года ГИМ начал активную подготовку к реставрации памятника - это стало одним из мероприятий, приуроченных к 150-летию музея, в ведение которого памятник был передан в 2016 году. Изначально планировалось, что реставрационные работы будут завершены в ноябре 2022 года, позднее была назначена дата 4 ноября, День народного единства. В процессе был удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведена реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов, а также замена каркаса плинта.
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