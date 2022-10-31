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Рос без отца и теперь сам боюсь стать отцом. "Страхи/Детские травмы"

Рос без отца и теперь сам боюсь стать отцом. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 31.10.2022

Рос без отца и теперь сам боюсь стать отцом. "Страхи/Детские травмы"

Отец ушел из жизни Михаила, когда ему было три года. Мальчика растили мать и бабушка. Мужского воспитания не было. При этом ребенок неосознанно выбирал друзей постарше, в которых он видел пример для подражания. Михаил вырос, женился и теперь задается вопросом: как ему стать хорошим отцом, если у него самого отца не было?

2022-10-31T12:00

2022-10-31T12:00

2022-10-31T12:00

страхи

наталья лосева

психология

детство

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Рос без отца и теперь сам боюсь стать отцом. "Страхи/Детские травмы" Отец ушел из жизни Михаила, когда ему было три года. Мальчика растили мать и бабушка. Мужского воспитания не было. При этом ребенок неосознанно выбирал друзей постарше, в которых он видел пример для подражания. Михаил вырос, женился и теперь задается вопросом: как ему стать хорошим отцом, если у него самого отца не было? audio/mpeg

Рос без отца и теперь сам боюсь стать отцом. "Страхи/Детские травмы" Отец ушел из жизни Михаила, когда ему было три года. Мальчика растили мать и бабушка. Мужского воспитания не было. При этом ребенок неосознанно выбирал друзей постарше, в которых он видел пример для подражания. Михаил вырос, женился и теперь задается вопросом: как ему стать хорошим отцом, если у него самого отца не было? audio/mpeg

Историю героя Михаила разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, детство, аудио