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Рос без отца и теперь сам боюсь стать отцом. "Страхи/Детские травмы"
Рос без отца и теперь сам боюсь стать отцом. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 31.10.2022
Рос без отца и теперь сам боюсь стать отцом. "Страхи/Детские травмы"
Отец ушел из жизни Михаила, когда ему было три года. Мальчика растили мать и бабушка. Мужского воспитания не было. При этом ребенок неосознанно выбирал друзей постарше, в которых он видел пример для подражания. Михаил вырос, женился и теперь задается вопросом: как ему стать хорошим отцом, если у него самого отца не было?
2022-10-31T12:00
2022-10-31T12:00
2022-10-31T12:00
страхи
наталья лосева
психология
детство
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Рос без отца и теперь сам боюсь стать отцом. "Страхи/Детские травмы"
Отец ушел из жизни Михаила, когда ему было три года. Мальчика растили мать и бабушка. Мужского воспитания не было. При этом ребенок неосознанно выбирал друзей постарше, в которых он видел пример для подражания. Михаил вырос, женился и теперь задается вопросом: как ему стать хорошим отцом, если у него самого отца не было?
audio/mpeg
Рос без отца и теперь сам боюсь стать отцом. "Страхи/Детские травмы"
Отец ушел из жизни Михаила, когда ему было три года. Мальчика растили мать и бабушка. Мужского воспитания не было. При этом ребенок неосознанно выбирал друзей постарше, в которых он видел пример для подражания. Михаил вырос, женился и теперь задается вопросом: как ему стать хорошим отцом, если у него самого отца не было?
audio/mpeg
Историю героя Михаила разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, психология, детство, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология, детство
Рос без отца и теперь сам боюсь стать отцом. "Страхи/Детские травмы"
Отец ушел из жизни Михаила, когда ему было три года. Мальчика растили мать и бабушка. Мужского воспитания не было. При этом ребенок неосознанно выбирал друзей постарше, в которых он видел пример для подражания. Михаил вырос, женился и теперь задается вопросом: как ему стать хорошим отцом, если у него самого отца не было?