https://ria.ru/20221031/otsrochka-1828215998.html

В Госдуме предложили дать отсрочку единственному ребенку пожилого родителя

В Госдуме предложили дать отсрочку единственному ребенку пожилого родителя - РИА Новости, 31.10.2022

В Госдуме предложили дать отсрочку единственному ребенку пожилого родителя

Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва по мобилизации гражданам, РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:48

2022-10-31T17:48

2022-10-31T17:48

специальная военная операция на украине

общество

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва по мобилизации гражданам, которые являются единственными детьми у одиноких родителей, достигших пенсионного возраста, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Представляется, что с точки зрения реализации принципа гуманизма и заботы о старшем поколении было бы справедливым предоставлять отсрочку от военной службы по мобилизации тем гражданам, которые являются единственными детьми у одиноких родителей, достигших пенсионного возраста", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Кроме того, Останина внесла в ГД законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от мобилизации гражданам, имеющим на иждивении ребенка-инвалида, независимо от количества детей в семье.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии