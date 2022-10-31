https://ria.ru/20221031/otsrochka-1828215998.html
В Госдуме предложили дать отсрочку единственному ребенку пожилого родителя
В Госдуме предложили дать отсрочку единственному ребенку пожилого родителя - РИА Новости, 31.10.2022
В Госдуме предложили дать отсрочку единственному ребенку пожилого родителя
Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва по мобилизации гражданам, РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:48
2022-10-31T17:48
2022-10-31T17:48
специальная военная операция на украине
общество
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва по мобилизации гражданам, которые являются единственными детьми у одиноких родителей, достигших пенсионного возраста, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Представляется, что с точки зрения реализации принципа гуманизма и заботы о старшем поколении было бы справедливым предоставлять отсрочку от военной службы по мобилизации тем гражданам, которые являются единственными детьми у одиноких родителей, достигших пенсионного возраста", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Кроме того, Останина внесла в ГД законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от мобилизации гражданам, имеющим на иждивении ребенка-инвалида, независимо от количества детей в семье.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
В Госдуме предложили дать отсрочку единственному ребенку пожилого родителя
Депутат Останина предложила дать отсрочку единственным детям пожилых родителей-одиночек
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва по мобилизации гражданам, которые являются единственными детьми у одиноких родителей, достигших пенсионного возраста, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"Представляется, что с точки зрения реализации принципа гуманизма и заботы о старшем поколении было бы справедливым предоставлять отсрочку от военной службы по мобилизации тем гражданам, которые являются единственными детьми у одиноких родителей, достигших пенсионного возраста", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, Останина внесла в ГД законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от мобилизации гражданам, имеющим на иждивении ребенка-инвалида, независимо от количества детей в семье.