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Бочкарев: в Национальном космическом центре ведут остекление фасадов - РИА Новости, 31.10.2022
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Бочкарев: в Национальном космическом центре ведут остекление фасадов
Бочкарев: в Национальном космическом центре ведут остекление фасадов - РИА Новости, 31.10.2022
Бочкарев: в Национальном космическом центре ведут остекление фасадов
В Москве продолжается остекление фасадов зданий низкоэтажной части комплекса Национального космического центра, уже смонтировано почти 16 тысяч квадратных... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:21
2022-10-31T16:27
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
москва
гкнпц имени м. в. хруничева
роскосмос
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Москве продолжается остекление фасадов зданий низкоэтажной части комплекса Национального космического центра, уже смонтировано почти 16 тысяч квадратных метров модульных светопрозрачных фасадных конструкций, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Общая площадь фасадов всего комплекса зданий, включая высотную часть, – более 140 тысяч квадратных метров, из них порядка 110 тысяч квадратных метров – светопрозрачные конструкции, выполненные преимущественно из модульных фасадных систем", – рассказал он, отметив, что применение таких систем значительно сокращает сроки строительно-монтажных работ.Национальный космический центр (НКЦ) строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева на западе Москвы. В нем планируется разместить центральный офис и объединенный отраслевой информационный центр госкорпорации "Роскосмос" и штаб-квартиры ряда организаций космической отрасли. Площадь НКЦ составит более 250 тысяч квадратных метров. Он будет включать 47-этажную башню высотой 288 метров, низкоэтажную часть – восемь корпусов от восьми до десяти этажей, трехэтажное здание конгрессно-делового центра и подземный паркинг. Все здания НКЦ будут соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
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андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, москва, гкнпц имени м. в. хруничева, роскосмос, коммерческая недвижимость
Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы, Москва, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, Роскосмос, Коммерческая недвижимость
13:21 31.10.2022 (обновлено: 16:27 31.10.2022)
 

Бочкарев: в Национальном космическом центре ведут остекление фасадов

CC BY 4.0 / Пресс-служба АО "Мосинжпроект" / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы / Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
CC BY 4.0 / Пресс-служба АО "Мосинжпроект" / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Москве продолжается остекление фасадов зданий низкоэтажной части комплекса Национального космического центра, уже смонтировано почти 16 тысяч квадратных метров модульных светопрозрачных фасадных конструкций, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Общая площадь фасадов всего комплекса зданий, включая высотную часть, – более 140 тысяч квадратных метров, из них порядка 110 тысяч квадратных метров – светопрозрачные конструкции, выполненные преимущественно из модульных фасадных систем", – рассказал он, отметив, что применение таких систем значительно сокращает сроки строительно-монтажных работ.
Национальный космический центр (НКЦ) строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева на западе Москвы. В нем планируется разместить центральный офис и объединенный отраслевой информационный центр госкорпорации "Роскосмос" и штаб-квартиры ряда организаций космической отрасли. Площадь НКЦ составит более 250 тысяч квадратных метров. Он будет включать 47-этажную башню высотой 288 метров, низкоэтажную часть – восемь корпусов от восьми до десяти этажей, трехэтажное здание конгрессно-делового центра и подземный паркинг. Все здания НКЦ будут соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
Строительство - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 11:08
В Москве с начала года сдали 66 производственных и коммерческих объектов
 
Андрей БочкаревСтройкомплекс МосквыМоскваГКНПЦ имени М. В. ХруничеваРоскосмосКоммерческая недвижимость
 
 
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