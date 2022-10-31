https://ria.ru/20221031/osteklenie-1828077150.html

Бочкарев: в Национальном космическом центре ведут остекление фасадов

Бочкарев: в Национальном космическом центре ведут остекление фасадов - РИА Новости, 31.10.2022

Бочкарев: в Национальном космическом центре ведут остекление фасадов

В Москве продолжается остекление фасадов зданий низкоэтажной части комплекса Национального космического центра, уже смонтировано почти 16 тысяч квадратных... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:21

2022-10-31T13:21

2022-10-31T16:27

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

москва

гкнпц имени м. в. хруничева

роскосмос

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Москве продолжается остекление фасадов зданий низкоэтажной части комплекса Национального космического центра, уже смонтировано почти 16 тысяч квадратных метров модульных светопрозрачных фасадных конструкций, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Общая площадь фасадов всего комплекса зданий, включая высотную часть, – более 140 тысяч квадратных метров, из них порядка 110 тысяч квадратных метров – светопрозрачные конструкции, выполненные преимущественно из модульных фасадных систем", – рассказал он, отметив, что применение таких систем значительно сокращает сроки строительно-монтажных работ.Национальный космический центр (НКЦ) строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева на западе Москвы. В нем планируется разместить центральный офис и объединенный отраслевой информационный центр госкорпорации "Роскосмос" и штаб-квартиры ряда организаций космической отрасли. Площадь НКЦ составит более 250 тысяч квадратных метров. Он будет включать 47-этажную башню высотой 288 метров, низкоэтажную часть – восемь корпусов от восьми до десяти этажей, трехэтажное здание конгрессно-делового центра и подземный паркинг. Все здания НКЦ будут соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.

https://realty.ria.ru/20221006/stroykompleks-1821904675.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, москва, гкнпц имени м. в. хруничева, роскосмос, коммерческая недвижимость