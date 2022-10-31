https://ria.ru/20221031/oruzhie-1828106404.html

Частные болгарские компании поставляют оружие Украине, заявил эксперт

Частные болгарские компании поставляют оружие Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 31.10.2022

Частные болгарские компании поставляют оружие Украине, заявил эксперт

Болгария опосредованно выступает крупным поставщиком оружия на Украину, сообщает портал Euractiv со ссылкой на бывшего исполнительного директора госкомпании... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:14

2022-10-31T14:14

2022-10-31T14:17

технологии

украина

болгария

россия

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

александр михайлов (генерал-майор)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Болгария опосредованно выступает крупным поставщиком оружия на Украину, сообщает портал Euractiv со ссылкой на бывшего исполнительного директора госкомпании "Кинтекс" Александра Михайлова.В сентябре радиостанция BNR со ссылкой на министра обороны Димитара Стоянова сообщила, что Болгария отклонила просьбу Украины о передаче тяжелого вооружения."Должно быть понятно, что Болгария как страна... не предоставляет оружие Украине, в то время как частные производители... экспортируют большие объему оружия в страны Центральной Европы. До войны на Украине эти страны не были клиентами болгарских компаний. Поэтому возникает разумное предположение, что болгарские производители... экспортируют оружие в страны Центральной Европы, которое перепродается Украине", - отметил Михайлов.По его данным, прибыль болгарских оружейных компаний после начала спецоперации России на Украине выросла минимум вдвое.Только за первые 120 дней спецоперации на польский аэродром Жешув прибыли 60 грузовых самолетов с вооружением из Болгарии, отметил Михайлов. Средняя грузоподъемность самолета - от 70 до 80 тонн."Неслучайно США установили в этом аэропорту (Жешув) комплексы ПВО Patriot", - добавил Михайлов.Российская разведка отслеживает поставки оружия, чтобы "нейтрализовать" их, отметил бывший исполнительный директор "Кинтекса"."Эти поставки (на Украину), вероятно, совершаются ночью, когда их сложнее обнаружить посредством спутникового наблюдения, или с использованием нетипичных видов транспорта, например, авторефрижераторов, чтобы создать впечатление, что везут продукты", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221031/bolgariya-1828100101.html

https://ria.ru/20221030/oruzhie-1827891013.html

https://ria.ru/20221030/makeev-1827875524.html

украина

болгария

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технологии, украина, болгария, россия, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), александр михайлов (генерал-майор)