https://ria.ru/20221031/operatory-1827987674.html
СМИ: Huawei может окончательно покинуть Россию
СМИ: Huawei может окончательно покинуть Россию - РИА Новости, 31.10.2022
СМИ: Huawei может окончательно покинуть Россию
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может окончательно покинуть Россию, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T04:09
2022-10-31T04:09
2022-10-31T04:24
экономика
технологии
денис кусков
россия
huawei technologies
telecom daily
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Китайская телекоммуникационная компания Huawei может окончательно покинуть Россию, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники."Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны, рассказали "Известиям" два источника, близких к разным сотовым операторам. Об этом же сообщил собеседник редакции, который работает в компании — крупном производителе смартфонов", - утверждаетя в статье.Кроме того, как сообщил источник издания, близкий к одному из мобильных операторов, китайский вендор не поставляет в Россию и другую технику. Еще один собеседние газеты подтвердил, что Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства напрямую.Газета также приводит слова гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, согласно которм "базовые станции для сотовой связи компания перестала поставлять еще весной". "Некоторые единицы техники все еще продаются в официальном магазине бренда, но это остатки прежних поставок", - сказал эксперт.По его словам, отсутствие новых партий может привести к закрытию онлайн-магазина компании.Huawei - один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования. В начале июня компания начала закрывать свои официальные торговые точки в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/huawei-1795726628.html
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РИА Новости
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экономика, технологии, денис кусков, россия, huawei technologies, telecom daily
Экономика, Технологии, Денис Кусков, Россия, Huawei Technologies, Telecom daily
04:09 31.10.2022 (обновлено: 04:24 31.10.2022)
СМИ: Huawei может окончательно покинуть Россию
"Известия": Huawei прекратила поставки смартфонов и может окончательно уйти с рынка России
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может окончательно покинуть Россию, пишет
газета "Известия" со ссылкой на источники.
"Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны, рассказали "Известиям" два источника, близких к разным сотовым операторам. Об этом же сообщил собеседник редакции, который работает в компании — крупном производителе смартфонов", - утверждаетя в статье.
Кроме того, как сообщил источник издания, близкий к одному из мобильных операторов, китайский вендор не поставляет в Россию и другую технику. Еще один собеседние газеты подтвердил, что Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства напрямую.
Газета также приводит слова гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова
, согласно которм "базовые станции для сотовой связи компания перестала поставлять еще весной". "Некоторые единицы техники все еще продаются в официальном магазине бренда, но это остатки прежних поставок", - сказал эксперт.
По его словам, отсутствие новых партий может привести к закрытию онлайн-магазина компании.
Huawei - один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования. В начале июня компания начала закрывать свои официальные торговые точки в России.