https://ria.ru/20221031/operatory-1827987674.html

СМИ: Huawei может окончательно покинуть Россию

СМИ: Huawei может окончательно покинуть Россию - РИА Новости, 31.10.2022

СМИ: Huawei может окончательно покинуть Россию

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может окончательно покинуть Россию, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T04:09

2022-10-31T04:09

2022-10-31T04:24

экономика

технологии

денис кусков

россия

huawei technologies

telecom daily

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813459930_0:76:2994:1760_1920x0_80_0_0_7b21c9f6bb7fb04abf2e7a70f3baca04.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Китайская телекоммуникационная компания Huawei может окончательно покинуть Россию, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники."Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны, рассказали "Известиям" два источника, близких к разным сотовым операторам. Об этом же сообщил собеседник редакции, который работает в компании — крупном производителе смартфонов", - утверждаетя в статье.Кроме того, как сообщил источник издания, близкий к одному из мобильных операторов, китайский вендор не поставляет в Россию и другую технику. Еще один собеседние газеты подтвердил, что Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства напрямую.Газета также приводит слова гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, согласно которм "базовые станции для сотовой связи компания перестала поставлять еще весной". "Некоторые единицы техники все еще продаются в официальном магазине бренда, но это остатки прежних поставок", - сказал эксперт.По его словам, отсутствие новых партий может привести к закрытию онлайн-магазина компании.Huawei - один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования. В начале июня компания начала закрывать свои официальные торговые точки в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/huawei-1795726628.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220608/huawei-1794105735.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, денис кусков, россия, huawei technologies, telecom daily