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В Одноклассниках стал доступен просмотр VK Клипов - РИА Новости, 31.10.2022
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В Одноклассниках стал доступен просмотр VK Клипов
В Одноклассниках стал доступен просмотр VK Клипов - РИА Новости, 31.10.2022
В Одноклассниках стал доступен просмотр VK Клипов
Одноклассники запустили в мобильных приложениях на iOS и Android возможность просмотра коротких вертикальных видео из сервиса VK Клипы. Теперь пользователи ОК... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:59
2022-10-31T15:58
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технологии
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Одноклассники запустили в мобильных приложениях на iOS и Android возможность просмотра коротких вертикальных видео из сервиса VK Клипы. Теперь пользователи ОК могут посмотреть клипы в отдельной ленте, не выходя из соцсети. Запуск стал первым этапом взаимодействия двух платформ. В основном меню приложений ОК появилась вкладка "Клипы". В ней открывается отдельная лента, состоящая только из коротких вертикальных видео. Помимо просмотра клипов, пользователи могут оставлять к ним реакции и делиться понравившимися видео со своими друзьями в ленте ОК. Все клипы в ленте рекомендуются пользователям на основе их интересов. Умная система персональных рекомендаций на основе нейросетей анализирует публичные действия пользователя в соцсети и его реакции на контент, предлагая наиболее релевантные видео из коллекции VK Клипов. Кроме того, лента клипов автоматически перестраивается в зависимости от того, какие видео пользователи смотрят чаще и на какие клипы они реагируют. В дальнейшем ОК и VK Клипы планируют развивать взаимодействие и запустить полноценную интеграцию, которая позволит получить доступ ко всем возможностям сервиса прямо внутри мобильных приложений ОК.
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вконтакте, одноклассники, технологии
ВКонтакте, Одноклассники, Технологии
15:59 31.10.2022
 

В Одноклассниках стал доступен просмотр VK Клипов

VK Клипы стали доступны в ОК
VK Клипы стали доступны в ОК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Одноклассники запустили в мобильных приложениях на iOS и Android возможность просмотра коротких вертикальных видео из сервиса VK Клипы. Теперь пользователи ОК могут посмотреть клипы в отдельной ленте, не выходя из соцсети. Запуск стал первым этапом взаимодействия двух платформ.
В основном меню приложений ОК появилась вкладка "Клипы". В ней открывается отдельная лента, состоящая только из коротких вертикальных видео. Помимо просмотра клипов, пользователи могут оставлять к ним реакции и делиться понравившимися видео со своими друзьями в ленте ОК.
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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Одноклассники запустили авторизацию по QR-коду
Все клипы в ленте рекомендуются пользователям на основе их интересов. Умная система персональных рекомендаций на основе нейросетей анализирует публичные действия пользователя в соцсети и его реакции на контент, предлагая наиболее релевантные видео из коллекции VK Клипов. Кроме того, лента клипов автоматически перестраивается в зависимости от того, какие видео пользователи смотрят чаще и на какие клипы они реагируют.
В дальнейшем ОК и VK Клипы планируют развивать взаимодействие и запустить полноценную интеграцию, которая позволит получить доступ ко всем возможностям сервиса прямо внутри мобильных приложений ОК.
 
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