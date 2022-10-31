https://ria.ru/20221031/odnoklassniki-1828166671.html

В Одноклассниках стал доступен просмотр VK Клипов

В Одноклассниках стал доступен просмотр VK Клипов - РИА Новости, 31.10.2022

В Одноклассниках стал доступен просмотр VK Клипов

Одноклассники запустили в мобильных приложениях на iOS и Android возможность просмотра коротких вертикальных видео из сервиса VK Клипы. Теперь пользователи ОК... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:59

2022-10-31T15:59

2022-10-31T15:58

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Одноклассники запустили в мобильных приложениях на iOS и Android возможность просмотра коротких вертикальных видео из сервиса VK Клипы. Теперь пользователи ОК могут посмотреть клипы в отдельной ленте, не выходя из соцсети. Запуск стал первым этапом взаимодействия двух платформ. В основном меню приложений ОК появилась вкладка "Клипы". В ней открывается отдельная лента, состоящая только из коротких вертикальных видео. Помимо просмотра клипов, пользователи могут оставлять к ним реакции и делиться понравившимися видео со своими друзьями в ленте ОК. Все клипы в ленте рекомендуются пользователям на основе их интересов. Умная система персональных рекомендаций на основе нейросетей анализирует публичные действия пользователя в соцсети и его реакции на контент, предлагая наиболее релевантные видео из коллекции VK Клипов. Кроме того, лента клипов автоматически перестраивается в зависимости от того, какие видео пользователи смотрят чаще и на какие клипы они реагируют. В дальнейшем ОК и VK Клипы планируют развивать взаимодействие и запустить полноценную интеграцию, которая позволит получить доступ ко всем возможностям сервиса прямо внутри мобильных приложений ОК.

https://ria.ru/20221020/odnoklassniki-1825355625.html

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