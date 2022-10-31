https://ria.ru/20221031/obstrel-1828164820.html
В центре Донецка при обстреле поврежден газопровод
В центре Донецка при обстреле поврежден газопровод - РИА Новости, 31.10.2022
В центре Донецка при обстреле поврежден газопровод
Газопровод у дома в центре Донецка поврежден днем в понедельник из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:56
2022-10-31T15:56
2022-10-31T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Газопровод у дома в центре Донецка поврежден днем в понедельник из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин говорил, что при обстреле центра города зафиксированы попадания в жилые дома на проспекте Ватутина, возникли возгорания."Украинские боевики нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка. По улице Щорса повреждения получили многоквартирные дома, перебит газопровод у дома №41", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828159271.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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15:56 31.10.2022 (обновлено: 16:09 31.10.2022)
В центре Донецка при обстреле поврежден газопровод
Штаб ДНР: в центре Донецка из-за обстрелов ВСУ около одного из домов поврежден газопровод