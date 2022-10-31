https://ria.ru/20221031/obstrel-1828164820.html

В центре Донецка при обстреле поврежден газопровод

В центре Донецка при обстреле поврежден газопровод - РИА Новости, 31.10.2022

В центре Донецка при обстреле поврежден газопровод

Газопровод у дома в центре Донецка поврежден днем в понедельник из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:56

2022-10-31T15:56

2022-10-31T16:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

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вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Газопровод у дома в центре Донецка поврежден днем в понедельник из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин говорил, что при обстреле центра города зафиксированы попадания в жилые дома на проспекте Ватутина, возникли возгорания."Украинские боевики нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка. По улице Щорса повреждения получили многоквартирные дома, перебит газопровод у дома №41", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО.

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828159271.html

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Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)