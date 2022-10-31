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В центре Донецка при обстреле поврежден газопровод - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/obstrel-1828164820.html
В центре Донецка при обстреле поврежден газопровод
В центре Донецка при обстреле поврежден газопровод - РИА Новости, 31.10.2022
В центре Донецка при обстреле поврежден газопровод
Газопровод у дома в центре Донецка поврежден днем в понедельник из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:56
2022-10-31T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Газопровод у дома в центре Донецка поврежден днем в понедельник из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин говорил, что при обстреле центра города зафиксированы попадания в жилые дома на проспекте Ватутина, возникли возгорания."Украинские боевики нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка. По улице Щорса повреждения получили многоквартирные дома, перебит газопровод у дома №41", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828159271.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
15:56 31.10.2022 (обновлено: 16:09 31.10.2022)
 
В центре Донецка при обстреле поврежден газопровод

Штаб ДНР: в центре Донецка из-за обстрелов ВСУ около одного из домов поврежден газопровод

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВ центре Донецка после обстрела
В центре Донецка после обстрела - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В центре Донецка после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Газопровод у дома в центре Донецка поврежден днем в понедельник из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин говорил, что при обстреле центра города зафиксированы попадания в жилые дома на проспекте Ватутина, возникли возгорания.
"Украинские боевики нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка. По улице Щорса повреждения получили многоквартирные дома, перебит газопровод у дома №41", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 15:43Специальная военная операция на Украине
Матвиенко назвала Украину государством-террористом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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