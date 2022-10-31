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ВСУ выпустили по Донецку и еще четырем населенным пунктам 18 снарядов

ВСУ выпустили по Донецку и еще четырем населенным пунктам 18 снарядов - РИА Новости, 31.10.2022

ВСУ выпустили по Донецку и еще четырем населенным пунктам 18 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и еще четырем населенным пунктам 18 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:03

2022-10-31T15:03

2022-10-31T15:03

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украина

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и еще четырем населенным пунктам 18 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.17 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 13.15 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 152 миллиметра, в 13.50 по Ясиноватой - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 14.03 по Никитовскому району Горловки - пять снарядов такого же калибра.Кроме того, в 14.05 украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20221031/peregovory-1828131624.html

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в мире, донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк