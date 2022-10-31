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Украинские войска обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/obstrel-1828072314.html
Украинские войска обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Первомайску в ЛНР две ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:44
2022-10-31T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
первомайск
сцкк
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Первомайску в ЛНР две ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.25 - по населенному пункту Первомайск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Первомайск – город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине и в Донбассе население города составляло около 36 тысяч человек. Экономика ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221031/energodar-1828053593.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, первомайск, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Первомайск, СЦКК
12:44 31.10.2022 (обновлено: 12:54 31.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Первомайску в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS

© Фото : Сергей Колягин/TelegramРазрушенное здание бывшей Менжинской больницы в городе Первомайск
Разрушенное здание бывшей Менжинской больницы в городе Первомайск - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Сергей Колягин/Telegram
Разрушенное здание бывшей Менжинской больницы в городе Первомайск
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Первомайску в ЛНР две ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.25 - по населенному пункту Первомайск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Первомайск – город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине и в Донбассе население города составляло около 36 тысяч человек. Экономика ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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Вчера, 11:51Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти сообщили об обстреле промзоны Энергодара
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаПервомайскСЦКК
 
 
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