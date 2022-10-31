https://ria.ru/20221031/obstrel-1828072314.html

Украинские войска обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 31.10.2022

Украинские войска обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Первомайску в ЛНР две ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:44

2022-10-31T12:44

2022-10-31T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

первомайск

сцкк

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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Первомайску в ЛНР две ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.25 - по населенному пункту Первомайск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Первомайск – город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине и в Донбассе население города составляло около 36 тысяч человек. Экономика ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221031/energodar-1828053593.html

луганская народная республика

первомайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, первомайск, сцкк