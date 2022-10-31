12:44 31.10.2022 (обновлено: 12:54 31.10.2022)
Украинские войска обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Первомайску в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS
Разрушенное здание бывшей Менжинской больницы в городе Первомайск
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Первомайску в ЛНР две ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.25 - по населенному пункту Первомайск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Первомайск – город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине и в Донбассе население города составляло около 36 тысяч человек. Экономика ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.