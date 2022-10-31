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ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 31.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку и еще трем населенным пунктам 27 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:26

2022-10-31T11:26

2022-10-31T11:35

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку и еще трем населенным пунктам 27 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.57 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.00 украинские войска выпустили по Зайцево шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 9.20 по Озеряновке - пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 10.22 по Ясиноватой - два снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 9.25 и 10.17 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка по три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 9.55 по Кировскому и Куйбышевскому районам - пять снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20221031/infrastruktura-1828039939.html

украина

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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украина, вооруженные силы украины, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк