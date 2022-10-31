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ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 31.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку и еще трем населенным пунктам 27 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:26
2022-10-31T11:26
2022-10-31T11:35
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку и еще трем населенным пунктам 27 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.57 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.00 украинские войска выпустили по Зайцево шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 9.20 по Озеряновке - пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 10.22 по Ясиноватой - два снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 9.25 и 10.17 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка по три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 9.55 по Кировскому и Куйбышевскому районам - пять снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20221031/infrastruktura-1828039939.html
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украина, вооруженные силы украины, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
11:26 31.10.2022 (обновлено: 11:35 31.10.2022)
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
Войска Украины обстреляли Донецк, Зайцево, Озеряновку и Ясиноватую