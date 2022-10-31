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Украинские войска обстреляли Горловку и два района Донецка

Украинские войска обстреляли Горловку и два района Донецка - РИА Новости, 31.10.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и два района Донецка

Украинские войска более чем за два часа обстреляли Горловку и два района Донецка, выпустив в сумме 10 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T02:05

2022-10-31T02:05

2022-10-31T02:06

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска более чем за два часа обстреляли Горловку и два района Донецка, выпустив в сумме 10 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221029/dnr-1827708113.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато