02:05 31.10.2022 (обновлено: 02:06 31.10.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку и два района Донецка
Украинские войска обстреляли Горловку и два района Донецка, выпустив в сумме 10 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователи СК РФ на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка
Следователи СК РФ на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска более чем за два часа обстреляли Горловку и два района Донецка, выпустив в сумме 10 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.10 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 22.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 23.25 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.