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В Даугавпилсе снесли советский обелиск - РИА Новости, 31.10.2022
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В Даугавпилсе снесли советский обелиск
В Даугавпилсе снесли советский обелиск - РИА Новости, 31.10.2022
В Даугавпилсе снесли советский обелиск
Власти снесли обелиск с лицами советских солдат в сквере Славы в латвийском городе Даугавпилсе, сообщает портал LSM. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:21
2022-10-31T13:12
в мире
латвия
даугавпилс
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Власти снесли обелиск с лицами советских солдат в сквере Славы в латвийском городе Даугавпилсе, сообщает портал LSM.Как отмечается, на выходных жители собирались, чтобы возложить цветы к памятнику и сделать фотографии с ним. Когда к обелиску прибыла спецтехника для сноса, люди начали протестовать и кидать бутылки в полицейские машины. Местная полиция сообщала о 37 задержанных в результате протестов.Обелиск снесли в ночь на понедельник.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать монумент Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к мемориалу, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позже жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника, Рижская дума также проголосовала за, поручив профильному агентству провести работы. Комитет ООН по правам человека попросил латвийские власти остановить процесс, но обелиск к тому моменту уже демонтировали.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской военной операции на Украине.
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353
60
353
60
Снос памятника советским воинам в Даугавпилсе
Власти снесли обелиск с лицами советских солдат в сквере Славы в латвийском городе Даугавпилсе, сообщает портал LSM. Как отмечается, на выходных жители собирались, чтобы возложить цветы к памятнику и сделать фотографии с ним. Когда к обелиску прибыла спецтехника для сноса, люди начали протестовать и кидать бутылки в полицейские машины. Местная полиция сообщала о 37 задержанных в результате протестов.
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в мире, латвия, даугавпилс
В мире, Латвия, Даугавпилс
09:21 31.10.2022 (обновлено: 13:12 31.10.2022)
 
В Даугавпилсе снесли советский обелиск

В сквере Славы латвийского Даугавпилса снесли обелиск с лицами советских солдат

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Власти снесли обелиск с лицами советских солдат в сквере Славы в латвийском городе Даугавпилсе, сообщает портал LSM.
Как отмечается, на выходных жители собирались, чтобы возложить цветы к памятнику и сделать фотографии с ним. Когда к обелиску прибыла спецтехника для сноса, люди начали протестовать и кидать бутылки в полицейские машины. Местная полиция сообщала о 37 задержанных в результате протестов.
Обелиск снесли в ночь на понедельник.
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать монумент Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к мемориалу, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позже жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника, Рижская дума также проголосовала за, поручив профильному агентству провести работы. Комитет ООН по правам человека попросил латвийские власти остановить процесс, но обелиск к тому моменту уже демонтировали.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской военной операции на Украине.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 21:34
В Киеве снесли памятник Пушкину
 
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