В Черновицкой области поврежден объект критической энергоинфраструктуры
В Черновицкой области поврежден объект критической энергоинфраструктуры после удара ракеты
Черновцы. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Объект критической энергетической инфраструктуры поврежден в Черновицкой области Украины в результате ракетного удара, на нем произошло возгорание, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Руслан Запаранюк.
Ранее в понедельник в Минобороны РФ заявили, что ВС России нанесли новые удары крылатыми ракетами по системам военного управления и энергетики Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате новой волны ударов повреждены 18 объектов в десяти регионах страны, большинство из них - объекты энергетики, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. В ряде регионов были экстренно введены графики отключения потребителей.
"В результате ракетного удара поврежден объект критической энергетической инфраструктуры. Произошло возгорание. На место происшествия сразу выехали все соответствующие службы. Сейчас пожар локализован. Специалисты оценивают ущерб. Но уже сейчас можем говорить, что последствия такого удара являются очень ощутимыми для всей энергосистемы Украины", - написал Запаранюк в своем Telegram-канале.
По его словам, объект получил "значительные повреждения, критические".
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.