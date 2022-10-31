Рейтинг@Mail.ru
Ноябрь в Москве будет теплее нормы на два-три градуса - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/noyabr-1828077038.html
Ноябрь в Москве будет теплее нормы на два-три градуса
Ноябрь в Москве будет теплее нормы на два-три градуса - РИА Новости, 31.10.2022
Ноябрь в Москве будет теплее нормы на два-три градуса
Несмотря на прохладный старт ноября в Москве, он окажется на 2-3 градуса теплее, чем должно быть по климату, с дефицитом осадков до 30% от всего месячного... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:57
2022-10-31T13:19
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828043942_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_63a57bd243aa0aaeddd2cb6652a0a0e4.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Несмотря на прохладный старт ноября в Москве, он окажется на 2-3 градуса теплее, чем должно быть по климату, с дефицитом осадков до 30% от всего месячного лимита, наступление метеорологической зимы в Москве будет отложено на 1-2 недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Несмотря на прохладный старт ноября, заключительный месяц осени в Центральной России, в частности в Москве, окажется на 2-3 градуса теплее, чем должно быть по климату. Причем во всех декадах ожидается положительное отклонение температуры от нормы. И только на стыке ноября и декабря показатели термометров неохотно вернутся в свое климатическое русло", - рассказал Тишковец.Он отметил, что наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону отрицательных значений, которое, как правило, происходит 10 ноября, будет отложено на 1-2 недели."При этом прогнозируется дефицит осадков – недобор может составить от 10 до 30% от всего месячного лимита небесной влаги", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20221031/pogoda-1828061082.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828043942_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_ecca627e14a56336fd8a950de1e27f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
12:57 31.10.2022 (обновлено: 13:19 31.10.2022)
 
Ноябрь в Москве будет теплее нормы на два-три градуса

Синоптик "Фобоса" Тишковец: ноябрь в Москве будет теплее нормы на два-три градуса

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПрохожие во время снегопада в Москве
Прохожие во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Прохожие во время снегопада в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Несмотря на прохладный старт ноября в Москве, он окажется на 2-3 градуса теплее, чем должно быть по климату, с дефицитом осадков до 30% от всего месячного лимита, наступление метеорологической зимы в Москве будет отложено на 1-2 недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Несмотря на прохладный старт ноября, заключительный месяц осени в Центральной России, в частности в Москве, окажется на 2-3 градуса теплее, чем должно быть по климату. Причем во всех декадах ожидается положительное отклонение температуры от нормы. И только на стыке ноября и декабря показатели термометров неохотно вернутся в свое климатическое русло", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону отрицательных значений, которое, как правило, происходит 10 ноября, будет отложено на 1-2 недели.
"При этом прогнозируется дефицит осадков – недобор может составить от 10 до 30% от всего месячного лимита небесной влаги", - добавил метеоролог.
Москва - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 12:13
Синоптик рассказала о погоде в Москве в праздничные дни
 
ОбществоМоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала