https://ria.ru/20221031/noyabr-1828077038.html

Ноябрь в Москве будет теплее нормы на два-три градуса

Ноябрь в Москве будет теплее нормы на два-три градуса - РИА Новости, 31.10.2022

Ноябрь в Москве будет теплее нормы на два-три градуса

Несмотря на прохладный старт ноября в Москве, он окажется на 2-3 градуса теплее, чем должно быть по климату, с дефицитом осадков до 30% от всего месячного... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:57

2022-10-31T12:57

2022-10-31T13:19

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москва

погода

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Несмотря на прохладный старт ноября в Москве, он окажется на 2-3 градуса теплее, чем должно быть по климату, с дефицитом осадков до 30% от всего месячного лимита, наступление метеорологической зимы в Москве будет отложено на 1-2 недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Несмотря на прохладный старт ноября, заключительный месяц осени в Центральной России, в частности в Москве, окажется на 2-3 градуса теплее, чем должно быть по климату. Причем во всех декадах ожидается положительное отклонение температуры от нормы. И только на стыке ноября и декабря показатели термометров неохотно вернутся в свое климатическое русло", - рассказал Тишковец.Он отметил, что наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону отрицательных значений, которое, как правило, происходит 10 ноября, будет отложено на 1-2 недели."При этом прогнозируется дефицит осадков – недобор может составить от 10 до 30% от всего месячного лимита небесной влаги", - добавил метеоролог.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода