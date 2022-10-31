https://ria.ru/20221031/noyabr-1828077038.html
Ноябрь в Москве будет теплее нормы на два-три градуса
Ноябрь в Москве будет теплее нормы на два-три градуса - РИА Новости, 31.10.2022
Ноябрь в Москве будет теплее нормы на два-три градуса
Несмотря на прохладный старт ноября в Москве, он окажется на 2-3 градуса теплее, чем должно быть по климату, с дефицитом осадков до 30% от всего месячного... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:57
2022-10-31T12:57
2022-10-31T13:19
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Несмотря на прохладный старт ноября в Москве, он окажется на 2-3 градуса теплее, чем должно быть по климату, с дефицитом осадков до 30% от всего месячного лимита, наступление метеорологической зимы в Москве будет отложено на 1-2 недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Несмотря на прохладный старт ноября, заключительный месяц осени в Центральной России, в частности в Москве, окажется на 2-3 градуса теплее, чем должно быть по климату. Причем во всех декадах ожидается положительное отклонение температуры от нормы. И только на стыке ноября и декабря показатели термометров неохотно вернутся в свое климатическое русло", - рассказал Тишковец.Он отметил, что наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону отрицательных значений, которое, как правило, происходит 10 ноября, будет отложено на 1-2 недели."При этом прогнозируется дефицит осадков – недобор может составить от 10 до 30% от всего месячного лимита небесной влаги", - добавил метеоролог.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, москва, погода
12:57 31.10.2022 (обновлено: 13:19 31.10.2022)
Ноябрь в Москве будет теплее нормы на два-три градуса
Синоптик "Фобоса" Тишковец: ноябрь в Москве будет теплее нормы на два-три градуса
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Несмотря на прохладный старт ноября в Москве, он окажется на 2-3 градуса теплее, чем должно быть по климату, с дефицитом осадков до 30% от всего месячного лимита, наступление метеорологической зимы в Москве будет отложено на 1-2 недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Несмотря на прохладный старт ноября, заключительный месяц осени в Центральной России, в частности в Москве
, окажется на 2-3 градуса теплее, чем должно быть по климату. Причем во всех декадах ожидается положительное отклонение температуры от нормы. И только на стыке ноября и декабря показатели термометров неохотно вернутся в свое климатическое русло", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону отрицательных значений, которое, как правило, происходит 10 ноября, будет отложено на 1-2 недели.
"При этом прогнозируется дефицит осадков – недобор может составить от 10 до 30% от всего месячного лимита небесной влаги", - добавил метеоролог.