https://ria.ru/20221031/notariusy-1828216462.html

ФНП: нотариусы оформляют документы для мобилизованных на льготных условиях

ФНП: нотариусы оформляют документы для мобилизованных на льготных условиях - РИА Новости, 31.10.2022

ФНП: нотариусы оформляют документы для мобилизованных на льготных условиях

Российские нотариусы по запросам мобилизованных граждан только за период с 12 по 22 октября совершили более 51 тысячи льготных нотариальных действий без оплаты... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:49

2022-10-31T17:49

2022-10-31T17:49

специальная военная операция на украине

федеральная нотариальная палата

константин корсик

общество

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Российские нотариусы по запросам мобилизованных граждан только за период с 12 по 22 октября совершили более 51 тысячи льготных нотариальных действий без оплаты услуг правового и технического характера (УПТХ), 89% из них составляют доверенности, сообщает Федеральная нотариальная палатаВсего же с 27 сентября по запросу призывников было совершено более 140 тысяч льготных нотариальных действий без взимания платы за УПТХ, а общая сумма предоставленных льгот превысила 205 миллионов рублей."Нотариальное сообщество не может оставаться в стороне от целей и задач всего нашего общества. Федеральная нотариальная палата за период с февраля по октябрь приняла ряд инициативных решений, чтобы мы могли внести свой вклад в общегосударственное дело, помочь людям в трудной ситуации, помочь нашим мобилизованным согражданам. Эти решения были, в том числе, инициированы нашими коллегами из регионов – ЯНАО, Севастополя, Красноярска и многих других, которые направляли нам свои предложения. В феврале мы объявили об освобождении от УПТХ беженцев из тогда еще ЛНР, ДНР и территорий Украины. В этом деле участвуют все нотариусы России", - приводится в сообщении комментарий президента Федеральной нотариальной палаты Константина Корсика.

https://ria.ru/20221010/podmoskove-1822821202.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральная нотариальная палата, константин корсик, общество, частичная мобилизация в россии