https://ria.ru/20221031/norvegiya-1828155317.html

Норвегия повысила уровень готовности вооруженных сил из-за спецоперации

Норвегия повысила уровень готовности вооруженных сил из-за спецоперации - РИА Новости, 31.10.2022

Норвегия повысила уровень готовности вооруженных сил из-за спецоперации

Правительство Норвегии решило усилить готовность вооруженных сил королевства с 1 ноября на фоне конфликта на Украине, сообщил премьер Йонас Гар Стёре на... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:35

2022-10-31T15:35

2022-10-31T15:35

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МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Правительство Норвегии решило усилить готовность вооруженных сил королевства с 1 ноября на фоне конфликта на Украине, сообщил премьер Йонас Гар Стёре на пресс-конференции."Мы находимся в самой серьезной ситуации в том, что касается политики безопасности, за несколько десятилетий", - сказал Стёре на пресс-конференции, которую транслирует телекомпания NRK.Уровень готовности в Норвегии в последнее время уже был повышен из-за неопределенности, связанной с военным конфликтом на Украине, взрывов на газопроводах "Северный поток" и того, что в Норвегии воспринимается как усиление работы российской разведки."Сегодня у нас нет оснований полагать, что Россия захочет напрямую втянуть Норвегию или другие страны в войну", - добавил премьер. Необходимость повышения уровня готовности вооруженных сил он объяснил складывающейся в мире ситуацией.Как поясняет NRK, вооруженные силы изменят уровень своей готовности в соответствии с этапом в рамках совместного планирования НАТО. По данным телекомпании, Норвегия перейдет от нулевой фазы к первой. Фаза 0 - это нормальная ситуация, на стадии первой фазы власти уделяют больше внимания ситуации в сфере безопасности и анализируют риски. "Важнейшей задачей вооруженных сил является сохранение нашего мира и безопасности, предотвращение конфликтов. Чтобы ее решить, мы должны адаптировать нашу работу к ситуации, в которой мы находимся в любой момент времени", - пояснил глава ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221031/niderlandy-1828152824.html

https://ria.ru/20221026/rossiya-1826870241.html

https://ria.ru/20221031/pushkov-1827984705.html

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в мире, норвегия, украина, россия, нато