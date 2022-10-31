https://ria.ru/20221031/nikolaev-1828139082.html

Айсен Николаев: за время СВО предприятия Якутии нарастили производство

Айсен Николаев: за время СВО предприятия Якутии нарастили производство - РИА Новости, 31.10.2022

Айсен Николаев: за время СВО предприятия Якутии нарастили производство

Как живет крупнейшая республика Дальнего Востока в условиях новых политических и экономических реалий? Какими темпами планируется развивать региональную... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:22

2022-10-31T15:22

2022-10-31T15:23

республика саха (якутия)

интервью

айсен николаев

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

российское движение школьников

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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Как живет крупнейшая республика Дальнего Востока в условиях новых политических и экономических реалий? Какими темпами планируется развивать региональную промышленность? Об этом и многом другом РИА Новости рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.- Айсен Сергеевич, российские регионы страны объявляют свои, дополнительные меры поддержки мобилизованных граждан и добровольцев, а также их семей. Какие меры в этом направлении предприняты в Якутии?- Необходимо сделать так, чтобы ребята, которые идут защищать страну, не волновались за своих близких, были уверены, что им помогут в решении всех насущных вопросов. Поэтому 25 сентября я подписал указ "О мерах поддержки семей военнослужащих". До этого встречался с женами и матерями военнослужащих. Это общение помогло сформировать пакет мер, наиболее востребованных среди семей военнослужащих.В первую очередь, это единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей. Деньги планируем отправить всем семьям к началу ноября. Для многих это - существенная поддержка. Также мы освободили семьи от оплаты за детские сады на период прохождения мобилизованным или добровольцем воинской службы. Для школьников из этих семей с 5-го по 11-й класс организовано бесплатное питание. Дети военнослужащих смогут бесплатно отдохнуть в оздоровительном лагере, а родители - в санатории. На данный момент подано порядка 40 заявок, и они продолжают поступать. Для детей военнослужащих установлена повышенная стипендия в университетах и техникумах, а бюджет республики обязался заключить целевые договоры на их обучение. Каждое направление курирует профильный зампредседателя правительства республики. Они выезжают в школы, детские сады, контролируют исполнение указа.Чтобы матерям и женам военнослужащих не пришлось собирать кипы бумаг, мы подключили наш опыт организации межведомственного взаимодействия и цифровизации. Сейчас все можно получить в режиме одного окна. При этом предоставляется минимум документов, никаких справок собирать не нужно. Единственное, что нам требуется дополнительно – это подтверждение из воинских частей о зачислении наших бойцов. Чтобы ускорить процесс обмена информации с Минобороны, в воинские части направлены сотрудники Минтруда Якутии, которые сверяют списки и оперативно пересылают данные в регион.- Будет ли оказана еще какая-либо помощь?- Это только первый пакет мер. Я поручил членам правительства и главам муниципалитетов выявлять насущные потребности каждой семьи. Именно по запросу семей была оказана дополнительная поддержка в рамках социальной газификации (150 тысяч рублей), состоялось освобождение от транспортного налога. Кроме того, в каждом муниципалитете разработаны дополнительные пакеты поддержки: это и выплаты, и бесплатный проезд в общественном транспорте и иные льготы. Огромную работу выполняют волонтеры. Мы организовали “горячую линию”, где аккумулируются вопросы от семей военных. На 28 октября поступило около 600 заявок, шефство взято над почти 300 семьями.- А какие вопросы поступают?- Самые разные. От заготовки льда, просьб перегнать скот в зимник или утеплить коровник, до оказания психологической помощи. На линии также работают клинические психологи.Вся обозначенная адресная помощь будет оказана. Для нас важен каждый человек!Я постоянно на связи и с нашими военнослужащими. Во второй половине октября выезжал в части, где проходят боевое слаживание наши солдаты. По итогам общения принял решение о дополнении перечня мер поддержки.- Что это за меры?- Семьи бойцов получат бесплатную юридическую помощь. Соответствующий проект закона разработан, проходит процедуру согласования в Государственном Собрании (Ил Тумэн) республики. Для отслуживших организуем бесплатную медицинскую реабилитацию.Кроме того, по итогам общения с бойцами и руководством Восточного военного округа 15 воинским частям направлена дополнительная помощь общим весом более 10 тонн. Все заявки по обмундированию обработаны, последний груз направлен и доставлен в конце октября.- А как быть, если у военнослужащего есть дети, а супружеские отношения официально не зарегистрированы?- Отсутствие штампа не является основанием для отказа в помощи семье, тем более, с детьми. Для пар, которые решили узаконить отношения, на время частичной мобилизации мы перевели органы ЗАГС на круглосуточное дежурство. С 21 сентября в Якутии зарегистрировали брак более 430 пар, в том числе в Якутске – более 200.- Как будет организована реабилитация военнослужащих?- На реабилитацию могут рассчитывать бойцы, вернувшиеся с ранением. Для этого им необходимо обратиться в медицинское учреждение по месту жительства. Этот вид помощи будет оказываться бесплатно по полису ОМС. Сама реабилитация будет проходить на базе Республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины, медики которого имеют большой опыт в данном направлении. Кроме того, разработана программа 2,5-недельной психологической реабилитации.- Создано два координационных центра по помощи мобилизованным из республики, работает добровольческий волонтерский штаб. Как выстроено взаимодействие между структурами?- Региональное отделение волонтерского движения "МЫВМЕСТЕ" достойно показало себя в пандемию. Сейчас активисты оказывают адресную помощь семьям мобилизованных: доставляют продукты и лекарства, помогают возить детей в поликлиники. Сбор помощи для военнослужащих ведет штаб "Якутия с тобой!", который совместно с Общественной палатой занимается доставкой собранных медикаментов и снаряжения добровольцам.В Москве на базе Постоянного представительства Якутии действует Единый координационный центр, который задействован в помощи военнослужащим, находящимся на лечении, и якутянам, находящимся на линии боевого соприкосновения. Координационный центр на базе Общественной палаты Якутии находится на постоянной связи с воинскими частями, семьями мобилизованных, военкоматом республики, органами власти и общественными организациями, оказывает юридические консультации и содействие в оформлении документов. Задачи строго распределены, между структурами налажено взаимодействие, на все запросы реагируют оперативно.- Предоставляете ли вы мобилизованным дополнительное снаряжение?- В военные части Приморского края, где проходили боевое слаживание жители Якутии, я привозил дополнительную экипировку и технику – это квадрокоптеры, тепловизоры, рации. Ранее представители республиканского Координационного центра передали добровольческому отряду "Боотур" посылки, собранные якутянами. Началась работа по организации шефства над воинскими частями, в которых будут служить наши бойцы.- Высок ли у якутских военнослужащих боевой дух?- Военнослужащие обеспечены всем необходимым, кормят их хорошо, они проходят интенсивную подготовку в условиях максимально приближенных к реальным под началом опытных командиров. Командиры, когда я с ними беседовал, отмечали, что военнослужащие из Якутии имеют боевой настрой.- А простые якутяне проявляют заботу о мобилизованных?- Якутяне оказывают поддержку с первых дней частичной мобилизации. Женщины шьют теплые вещи, собирают дополнительную экипировку, аптечки.Министерство предпринимательства, торговли и туризма, Общественная палата совместно с предпринимателями выступили с инициативой изготовить для якутских бойцов ножи, которые имеют для представителей народа саха сакральное значение. Уже подготовлены технические задания, учитываются пожелания бойцов. Пока планируем изготовить одну тысячу ножей.В конце октября артисты республиканских театров, солисты филармонии под руководством председателя Союза театральных деятелей республики Айаала Аммосова посетили военные части в Приморском крае. Они дали несколько концертов, а также передали мобилизованным специально сшитые аптечки и якутские обереги от центра народного творчества "Симэх".- Есть ли помощь со стороны местного бизнеса?- Сбор гуманитарной помощи идет по всей республике. Конечно, не остались в стороне предприятия, организации, малый бизнес. На сегодня в работе волонтерского штаба приняли участие более 100 юрлиц. Представители бизнеса помогли теплыми вещами, походным снаряжением, продуктами. Проводятся и благотворительные ярмарки, концерты. Собранные средства направляют в помощь мобилизованным и их семьям.- Производят ли предприятия республики специальную продукцию для бойцов?- Предприятия шьют шевроны, спальные мешки, рюкзаки, укрывные чехлы из ткани, которая делает невидимым объект для тепловизора. Наш местный котловой завод специально разработал печи длительного горения для обогрева армейских палаток. Они тоже будут поставлены бойцам.После объявления частичной мобилизации в каждом муниципальном районе был инициирован сбор средств для дополнительного обмундирования мобилизованных, и предпринимательское сообщество принимает активное участие.- Якутия оказывает шефскую помощь городу Кировское в ДНР. Что уже сделано и какие работы запланированы на следующий год?- Мы не могли остаться в стороне. Ведь взаимовыручка - одно из основных качеств для якутянина. Сейчас в Кировском работает почти сотня жителей республики. Работа проведена колоссальная. Завершается восстановление больницы, школы №2, многоквартирного дома. В следующем году начнутся работы на ряде объектов социальной инфраструктуры, также восстановим городские парки. Местные жители благодарят наших земляков за помощь.- Из Якутии в Кировское отправился медицинский десант. Как вы оцениваете результаты этой поездки? Планируется ли отправлять еще специалистов?- За первую неделю работы бригада из 15 высококвалифицированных врачей под руководством главного врача Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Ивана Луцкана провели более 1,5 тысяч консультаций. Медицинскую помощь жителям республики и военнослужащим оказывают неврологи, УЗИ-специалисты, офтальмологи, кардиологи и рентген-лаборанты. Медики работают по 12–14 часов с сутки, принимая около 50 человек в день. К ним стоит огромная очередь, пациенты приезжают даже из соседних городов. Конечно, в Кировском ждали офтальмохирургов. Ждем возвращения наших ребят в середине ноября.- Айсен Сергеевич, Якутия выступила инициатором патриотического проекта для школьников из всех регионов России. В чем главная задача этого проекта?- Всероссийский школьный конкурс "Смотри, это Россия!" учрежден в 2020 году по инициативе молодежи Якутии, и сейчас будет проходить в третий раз. Нас поддерживают Минпросвещения РФ, Росмолодежь, Российское движение школьников, другие молодежные организации. Участниками конкурса ежегодно становятся более 17,5 тысяч школьников из всех регионов страны. В этом году его тема - "Гордость моего региона". В видеороликах участники рассказывают о выдающихся людях и достижениях своей малой родины. Мы пригласили школьников ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей к участию. Они с радостью включаются в их проведение. Так, на 27 октября заявки на участие подала сразу 501 команда из школ ДНР. Это вывело новый регион России на лидерские позиции в общефедеральном зачете. Всего зарегистрировались 2153 команды из 84 регионов. 177 – из Якутии, 170 – из Москвы. Мы предложили школьникам присылать поздравления Якутии в честь юбилея республики. Для таких видеооткрыток учреждена отдельная номинация. Регистрация на конкурс еще не закончена, она продлится до 13 ноября. Но 84 работы уже поступили на рассмотрение жюри.- Как республика намерена бороться с таким бедствием, как лесные пожары?- Будет утверждён комплексный план обеспечения готовности к предупреждению и ликвидации ЧС на 2023 год. Главам районов рекомендовано заранее заложить в местном бюджете средства на прокладку минерализованных полос, что сегодня является одним из главных требований по защите населённых пунктов. Большое внимание уделяем подготовке пожарных. В Минприроды РФ будет направлена заявка на увеличение финансового обеспечения по охране лесов от пожаров. Положительное решение вопроса позволит увеличить зону обслуживания и оснастить лесопожарные станции вездеходной техникой на шинах низкого давления.На 565 человек увеличена численность сотрудников лесопожарных формирований, созданы три новых авиаотделения. В двух авиаотделениях: Нюрбинском и Вилюйском будем создавать пожарно-парашютные службы. Весной 2023 года 405 сотрудников "Авиалесоохраны" будут подтверждать квалификацию: сдавать экзамены и зачеты. Это обязательная ежегодная часть работы, которая начинается с февраля и заканчивается в апреле.В настоящее время для подготовки к пожароопасному сезону 2023 года проведены курсы первоначальной подготовки парашютистов, десантников-пожарных, радиотелефонистов, мотористов бензопил и мотопомп, строповщиков, а также дополнительные курсы по руководству тушением крупных лесных пожаров. Обучение прошло около 600 человек. Для прохождения обучения по программе первоначальной подготовки летчиков-наблюдателей направлено девять человек.- С какими финансовыми показателями входит Якутия в следующий год?- Бюджет республики сохранит социальную направленность, все ранее взятые обязательства будут выполнены. Общий объем доходов бюджета республики на 2022 год увеличен более, чем на 43 миллиарда рублей и составит 318,75 миллиарда рублей. Планируется, что собственные налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 15 миллиардов и составят свыше 166 миллиардов. Безвозмездные поступления в бюджет республики, по прогнозам, увеличатся более, чем на 27 миллиардов: порядка 6 миллиардов рублей выделит федеральный бюджет, 20 миллиардов на переселение граждан из аварийного жилья поступит от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Объём расходов на 2022 год увеличится до 353 миллиардов рублей, в первую очередь средства будут направлены на реализацию социально значимых направлений.Так, средства направлены на возмещение части транспортных затрат на доставку продовольственных товаров, обеспечение транспортной доступности на межрайонных авиамаршрутах, ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий, а также социальные меры поддержки и расходы в связи с повышением МРОТ с 1 июня 2022 года. Регион сохранил налоговые поступления в бюджет. Это означает, что предприятия справляются с санкциями.- Как санкции отразились на добывающей промышленности? Сказалась ли мобилизация на производственных процессах предприятий?- Индекс промышленного производства в Якутии за последние годы увеличился на 23%. В прошлом году по данному индексу регион занимал седьмое место в РФ и второе место на Дальнем Востоке. Несмотря на санкции, промышленные компании не только не останавливают производство, а напротив, продолжают его наращивать. Крупнейшие промышленные работодатели и бюджетобразующие компании Якутии в сложившейся ситуации стремятся сохранить объемы производства и выполнять принятые социальные обязательства. Все компании подтвердили, что планы на этот год будут исполнены.Большим достижением этого года можно назвать выделение 273 миллионов рублей на поддержку местного производства: 173 миллиона поступили из федерального бюджета и 100 миллионов - из регионального. Благодаря Фонду развития промышленности Якутии проекты в лесной, ювелирной и легкой промышленности получат займы по ставке от 1% до 3% годовых.На особом контроле - вопросы логистики, выстраивания новых связей, поиска партнеров, которые поставляют оборудование, запасные части. Ведется работа по продлению льготной ставки по олову. Направлены запросы в федеральные ведомства о мерах поддержки по налогу на добычу полезных ископаемых на уголь, отрабатывается расширение списка системообразующих предприятий, ускорение оформления лицензий недропользователей. Все это должно благоприятно сказаться на объемах, количестве рабочих мест, налогов в бюджеты.- А увеличилась ли добыча полезных ископаемых?- В первом полугодии 2022 года в Якутии добыли 360 тонн олова, это на 12% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Рекордом по добыче отличилась компания "Янолово", которая работает на месторождении "Ручей Тирехтях" на территории Усть-Янского района, это первый резидент Арктической зоны РФ от республики. В 2021 году начата добыча олова в объеме 629 тонн. На предприятии планируют увеличить число работников до 180. Что касается добычи алмазов, то, согласно консолидированным результатам девяти месяцев текущего года, мы идём строго по утверждённым производственным планам. Продолжается работа над важными стратегическими проектами, среди которых - подготовка к началу строительства рудника Мир-Глубокий.В 2023 году прибыль рентабельных предприятий республики по базовому варианту прогнозируется в 325,2 миллиарда рублей. Рост доходов составит 33,2%.- Айсен Сергеевич, как бы вы оценили темпы развития Якутии в период СВО?- Якутия – лидер на Дальнем Востоке по объему валового регионального продукта, с 2018 года он увеличился с одного до 1,5 триллионов рублей. Каждый третий рубль в бюджетную систему Дальнего Востока поступает от Якутии. Год за годом республика обновляет исторические максимумы добычи золота, нефти, газа и угля. Даже в этом непростом году мы не замедлили рост экономики. Рост промышленности за девять месяцев 2022 года составил 112,7%. Это один из лучших показателей в стране.Якутия поддерживает все меры, направленные на поддержание реальных доходов населения, предложенные президентом и правительством Российской Федерации. Борьба с бедностью, сохранение рабочих мест, поддержка незащищённых слоев населения будут приоритетными задачами.Внесены изменения в прогноз социально-экономического развития республики на 2023-2025 годы. Сегодня у дальневосточных регионов появилась возможность активного выхода в страны АТР, другие мировые рынки для сбыта полезных ископаемых, продукции промышленного производства, развития транспортных коммуникаций. Разворот на Восток будет сопровождаться укреплением всех дальневосточных регионов, Якутии в том числе.

https://ria.ru/20221026/byudzhet-1826813621.html

https://ria.ru/20221025/mobilizovannye-1826468364.html

https://ria.ru/20221017/podderzhka-1824643491.html

https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821334749.html

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https://ria.ru/20221031/kollektor-1828112447.html

https://ria.ru/20220914/usloviya-1816706383.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, айсен николаев, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское движение школьников, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)