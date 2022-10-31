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Трейдер Vitol с апреля не торгует российской нефтью - РИА Новости, 31.10.2022
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Трейдер Vitol с апреля не торгует российской нефтью
Трейдер Vitol с апреля не торгует российской нефтью - РИА Новости, 31.10.2022
Трейдер Vitol с апреля не торгует российской нефтью
Трейдер Vitol с апреля перестал торговать российской нефтью, но пока продолжает продавать нефтепродукты по действующим контрактам, сообщил глава компании Рассел РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:18
2022-10-31T16:19
экономика
цены на нефть
европа
россия
vitol
g7
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АБУ-ДАБИ, 31 окт - РИА Новости. Трейдер Vitol с апреля перестал торговать российской нефтью, но пока продолжает продавать нефтепродукты по действующим контрактам, сообщил глава компании Рассел Харди."Как вы знаете, мы не торгуем российской нефтью с апреля… Мы торгуем небольшим количеством российских нефтепродуктов. У нас есть контракты, которые мы осуществляли и продолжаем осуществлять", - сказал Харди, выступая на конференции ADIPEC.По его словам, дальнейшая торговля российским сырьём будет зависеть от того, как и будет ли имплементирован законодательство об ограничении цен на нефть и нефтепродукты из России.Глава Vitol считает, что новые санкции против энергоресурсов РФ пока вводиться не будут, так как сначала нужно посмотреть, как заработает эмбарго ЕС на российские нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля)."Есть все еще 1 миллион баррелей нефти и 1 миллион баррелей нефтепродуктов, которые должны уйти с европейского рынка, найти новые рынки, а Европе нужно будет найти что-то взамен… Так что да, можно предпринимать дальнейшие шаги, но очевидно, что это повлияет на цену. Поэтому на данном этапе нужно попытаться сохранить баланс", - заключил он.
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экономика, цены на нефть, европа, россия, vitol, g7, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Европа, Россия, Vitol, G7, Евросоюз
16:18 31.10.2022 (обновлено: 16:19 31.10.2022)
 
Трейдер Vitol с апреля не торгует российской нефтью

Глава Vitol Харди: компания с апреля не торгует российской нефтью

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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АБУ-ДАБИ, 31 окт - РИА Новости. Трейдер Vitol с апреля перестал торговать российской нефтью, но пока продолжает продавать нефтепродукты по действующим контрактам, сообщил глава компании Рассел Харди.
"Как вы знаете, мы не торгуем российской нефтью с апреля… Мы торгуем небольшим количеством российских нефтепродуктов. У нас есть контракты, которые мы осуществляли и продолжаем осуществлять", - сказал Харди, выступая на конференции ADIPEC.
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По его словам, дальнейшая торговля российским сырьём будет зависеть от того, как и будет ли имплементирован законодательство об ограничении цен на нефть и нефтепродукты из России.
"Потолок цен - метод, которым западные страны пытаются найти пространство для того, чтобы нефть продолжала поступать на рынок. Но само участие стран и компаний из G7 (в торговле нефтью и нефтепродуктами РФ - ред.) уже значительно снизилось, и может снизиться еще больше, потому что то, как законодательство, ограничивающее цены, вероятно, будет работать, заставит многих прекратить эту деятельность", - отметил Харди.
Глава Vitol считает, что новые санкции против энергоресурсов РФ пока вводиться не будут, так как сначала нужно посмотреть, как заработает эмбарго ЕС на российские нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля).
"Есть все еще 1 миллион баррелей нефти и 1 миллион баррелей нефтепродуктов, которые должны уйти с европейского рынка, найти новые рынки, а Европе нужно будет найти что-то взамен… Так что да, можно предпринимать дальнейшие шаги, но очевидно, что это повлияет на цену. Поэтому на данном этапе нужно попытаться сохранить баланс", - заключил он.
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