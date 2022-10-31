https://ria.ru/20221031/neft-1828176308.html

Трейдер Vitol с апреля не торгует российской нефтью

Трейдер Vitol с апреля не торгует российской нефтью - РИА Новости, 31.10.2022

Трейдер Vitol с апреля не торгует российской нефтью

Трейдер Vitol с апреля перестал торговать российской нефтью, но пока продолжает продавать нефтепродукты по действующим контрактам, сообщил глава компании Рассел РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:18

2022-10-31T16:18

2022-10-31T16:19

экономика

цены на нефть

европа

россия

vitol

g7

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755656405_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_1829ae3e149b581145c1e141f1c388fe.jpg

АБУ-ДАБИ, 31 окт - РИА Новости. Трейдер Vitol с апреля перестал торговать российской нефтью, но пока продолжает продавать нефтепродукты по действующим контрактам, сообщил глава компании Рассел Харди."Как вы знаете, мы не торгуем российской нефтью с апреля… Мы торгуем небольшим количеством российских нефтепродуктов. У нас есть контракты, которые мы осуществляли и продолжаем осуществлять", - сказал Харди, выступая на конференции ADIPEC.По его словам, дальнейшая торговля российским сырьём будет зависеть от того, как и будет ли имплементирован законодательство об ограничении цен на нефть и нефтепродукты из России.Глава Vitol считает, что новые санкции против энергоресурсов РФ пока вводиться не будут, так как сначала нужно посмотреть, как заработает эмбарго ЕС на российские нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля)."Есть все еще 1 миллион баррелей нефти и 1 миллион баррелей нефтепродуктов, которые должны уйти с европейского рынка, найти новые рынки, а Европе нужно будет найти что-то взамен… Так что да, можно предпринимать дальнейшие шаги, но очевидно, что это повлияет на цену. Поэтому на данном этапе нужно попытаться сохранить баланс", - заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220413/neft-1783280056.html

https://ria.ru/20221027/zapad-1827348702.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, европа, россия, vitol, g7, евросоюз