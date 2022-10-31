https://ria.ru/20221031/nedelya-1827977752.html

В России началась короткая рабочая неделя

В России началась короткая рабочая неделя - РИА Новости, 31.10.2022

В России началась короткая рабочая неделя

Последняя в году короткая рабочая неделя началась в России, она будет четырехдневной из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T00:10

2022-10-31T00:10

2022-10-31T00:25

общество

татьяна нечаева

россия

headhunter

день народного единства

четырехдневная рабочая неделя

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Последняя в году короткая рабочая неделя началась в России, она будет четырехдневной из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.Она напомнила, что наличие нерабочих праздничных дней не служит основанием для снижения зарплаты работникам, получающим оклад в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса. Сдельщикам и сотрудникам на почасовой оплате, которые не работали 4 ноября, должны выплатить дополнительное вознаграждение.Если сотрудника необходимо привлечь к работе в нерабочие праздничные дни и выходные, в большинстве случаев нужно получить его согласие на это. Исключением может быть, например, предотвращение аварий и катастроф.Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться как минимум в двойном размере, либо в одинарном размере, но при предоставлении дополнительного выходного дня, уточнила Нечаева. При этом работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный день или двойная оплата.При работе по сменному графику действуют несколько иные правила, потому что у таких работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для таких сотрудников работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если данные дни считаются рабочими по их графику. Но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере. За неисполнение требований по оплате нерабочих праздничных дней работодателю грозит штраф.

https://ria.ru/20221026/yanvar-1826653364.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, татьяна нечаева, россия, headhunter, день народного единства, четырехдневная рабочая неделя