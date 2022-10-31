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Победителей премии "За верность науке" объявят 24 ноября в Москве
Победителей премии "За верность науке" объявят 24 ноября в Москве - РИА Новости, 31.10.2022
Победителей премии "За верность науке" объявят 24 ноября в Москве
Лауреаты и дипломанты VIII Всероссийской премии "За верность науке" станут известны 24 ноября. Имена победителей объявят на торжественной церемонии в Московском РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:20
2022-10-31T15:20
2022-10-31T15:33
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лауреаты и дипломанты VIII Всероссийской премии "За верность науке" станут известны 24 ноября. Имена победителей объявят на торжественной церемонии в Московском концертном зале "Зарядье", сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.По словам организаторов, в этом году на премию, которая включает 14 номинаций, было подано более 1000 заявок из 75 регионов России. В шорт-лист вошли научные институты, вузы, молодежные проекты и федеральные СМИ. В числе номинантов - спецпроекты медиагруппы "Россия сегодня".Как отмечалось, в шорт-лист попали: в номинации "Наука как искусство" — документальный VR-детектив "Нюрнберг: VRдикт народов" (Медиагруппа "Россия сегодня"); в номинации "Защита исторической правды" — специальный проект "Донбасс. Геноцид 2014-2022" (Медиагруппа "Россия сегодня"). А также специальный приз за популяризацию отечественных разработок (учредитель номинации - госкорпорация "Ростех") — подкаст о науке "Кот ученый" (Радио Sputnik/Медиагруппа "Россия сегодня").Лауреатов и дипломантов премии определит оргкомитет, в который вошли ведущие эксперты в области науки и образования, а также представители госкорпораций и органов власти, информационных агентств, фондов и т.д.Победители VIII Всероссийской премии "За верность науке" получат денежное вознаграждение, а также специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов или экскурсию на вертолетный завод в Казани. В этом году призовой фонд составит 2,6 миллиона рублей для 11 номинаций, об этом решении было объявлено благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт".Премия, которая присуждается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки, проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным десятилетия науки и технологий.
https://ria.ru/20221027/rossiya_segodnya-1827371093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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навигатор абитуриента, общество, новости агентства, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Наука, Навигатор абитуриента, Общество, Новости агентства, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лауреаты и дипломанты VIII Всероссийской премии "За верность науке" станут известны 24 ноября. Имена победителей объявят на торжественной церемонии в Московском концертном зале "Зарядье", сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
По словам организаторов, в этом году на премию, которая включает 14 номинаций, было подано более 1000 заявок из 75 регионов России. В шорт-лист вошли научные институты, вузы, молодежные проекты и федеральные СМИ. В числе номинантов - спецпроекты медиагруппы "Россия сегодня".
Как отмечалось, в шорт-лист попали: в номинации "Наука как искусство" — документальный VR-детектив "Нюрнберг: VRдикт народов" (Медиагруппа "Россия сегодня"); в номинации "Защита исторической правды" — специальный проект "Донбасс. Геноцид 2014-2022" (Медиагруппа "Россия сегодня"). А также специальный приз за популяризацию отечественных разработок (учредитель номинации - госкорпорация "Ростех") — подкаст о науке "Кот ученый" (Радио Sputnik/Медиагруппа "Россия сегодня").
Лауреатов и дипломантов премии определит оргкомитет, в который вошли ведущие эксперты в области науки и образования, а также представители госкорпораций и органов власти, информационных агентств, фондов и т.д.
Победители VIII Всероссийской премии "За верность науке" получат денежное вознаграждение, а также специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов или экскурсию на вертолетный завод в Казани. В этом году призовой фонд составит 2,6 миллиона рублей для 11 номинаций, об этом решении было объявлено благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт".
Премия, которая присуждается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки, проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным десятилетия науки и технологий.