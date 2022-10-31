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В Кремле прокомментировали возможное размещение баз НАТО в Финляндии - РИА Новости, 31.10.2022
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В Кремле прокомментировали возможное размещение баз НАТО в Финляндии
В Кремле прокомментировали возможное размещение баз НАТО в Финляндии - РИА Новости, 31.10.2022
В Кремле прокомментировали возможное размещение баз НАТО в Финляндии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам сообщения о возможном размещении баз НАТО в Финляндии, заявил, что нужно дождаться "четких РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:39
2022-10-31T14:39
финляндия
россия
нато
дмитрий песков
в мире
политика
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам сообщения о возможном размещении баз НАТО в Финляндии, заявил, что нужно дождаться "четких формулировок".Ранее газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов, он не содержит каких-либо ограничений на создание военных баз в стране, присутствие там войск из стран альянса или ввоз ядерного оружия."Там не так обстоят дела. Просто они не собираются включать в текст каких-либо ограничений в плане членства в НАТО. То есть поэтому давайте все же дождемся каких-то четких формулировок перед тем, как давать оценки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают возможность принятия решения о размещении оружия НАТО на границе Финляндии с Россией после вступления страны в альянс и каким будет ответ РФ.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Уже 28 стран из 30, кроме Турции и Венгрии, приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО.
https://ria.ru/20221030/gibel-1827839937.html
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финляндия, россия, нато, дмитрий песков, в мире, политика
Финляндия, Россия, НАТО, Дмитрий Песков, В мире, Политика
14:39 31.10.2022
 
В Кремле прокомментировали возможное размещение баз НАТО в Финляндии

Песков призвал дождаться четких формулировок по поводу размещения баз НАТО в Финляндии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам сообщения о возможном размещении баз НАТО в Финляндии, заявил, что нужно дождаться "четких формулировок".
Ранее газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов, он не содержит каких-либо ограничений на создание военных баз в стране, присутствие там войск из стран альянса или ввоз ядерного оружия.
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"Там не так обстоят дела. Просто они не собираются включать в текст каких-либо ограничений в плане членства в НАТО. То есть поэтому давайте все же дождемся каких-то четких формулировок перед тем, как давать оценки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают возможность принятия решения о размещении оружия НАТО на границе Финляндии с Россией после вступления страны в альянс и каким будет ответ РФ.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Уже 28 стран из 30, кроме Турции и Венгрии, приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО.
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