https://ria.ru/20221031/nato-1828118409.html

В Кремле прокомментировали возможное размещение баз НАТО в Финляндии

В Кремле прокомментировали возможное размещение баз НАТО в Финляндии - РИА Новости, 31.10.2022

В Кремле прокомментировали возможное размещение баз НАТО в Финляндии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам сообщения о возможном размещении баз НАТО в Финляндии, заявил, что нужно дождаться "четких РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:39

2022-10-31T14:39

2022-10-31T14:39

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам сообщения о возможном размещении баз НАТО в Финляндии, заявил, что нужно дождаться "четких формулировок".Ранее газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов, он не содержит каких-либо ограничений на создание военных баз в стране, присутствие там войск из стран альянса или ввоз ядерного оружия."Там не так обстоят дела. Просто они не собираются включать в текст каких-либо ограничений в плане членства в НАТО. То есть поэтому давайте все же дождемся каких-то четких формулировок перед тем, как давать оценки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают возможность принятия решения о размещении оружия НАТО на границе Финляндии с Россией после вступления страны в альянс и каким будет ответ РФ.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Уже 28 стран из 30, кроме Турции и Венгрии, приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО.

https://ria.ru/20221030/gibel-1827839937.html

https://ria.ru/20221031/pushkov-1827984705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

финляндия, россия, нато, дмитрий песков, в мире, политика