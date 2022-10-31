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Путин: удары по Украине отчасти являются ответом на теракты Киева - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/most-1828288073.html
Путин: удары по Украине отчасти являются ответом на теракты Киева
Путин: удары по Украине отчасти являются ответом на теракты Киева - РИА Новости, 01.11.2022
Путин: удары по Украине отчасти являются ответом на теракты Киева
Российские удары по территории Украины отчасти можно считать ответом на террористические атаки со стороны Киева, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2022
2022-10-31T23:25
2022-11-01T00:22
украина
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
киев
россия
вооруженные силы рф
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Российские удары по территории Украины отчасти можно считать ответом на террористические атаки со стороны Киева, заявил президент России Владимир Путин."Отчасти так и есть, но это не все, что мы могли бы сделать", - сказал Путин, отвечая на вопрос, являются ли сегодняшние массированные удары по территории Украины ответом на недавние события в Севастополе, поскольку после теракта на Крымском мосту он говорил о соразмерном ответе от РФ.В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымскому мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
https://ria.ru/20221031/spetsoperatsiya-1828093494.html
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украина, в мире, владимир путин, киев, россия, вооруженные силы рф
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Киев, Россия, Вооруженные силы РФ
23:25 31.10.2022 (обновлено: 00:22 01.11.2022)
 
Путин: удары по Украине отчасти являются ответом на теракты Киева

Путин: удары по инфраструктуре на Украине отчасти являются ответом на теракты Киева

© Кадр видео очевидцаДым после удара в Днепропетровске
Дым после удара в Днепропетровске
© Кадр видео очевидца
Дым после удара в Днепропетровске. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Российские удары по территории Украины отчасти можно считать ответом на террористические атаки со стороны Киева, заявил президент России Владимир Путин.
"Отчасти так и есть, но это не все, что мы могли бы сделать", - сказал Путин, отвечая на вопрос, являются ли сегодняшние массированные удары по территории Украины ответом на недавние события в Севастополе, поскольку после теракта на Крымском мосту он говорил о соразмерном ответе от РФ.
В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымскому мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
Удары по системам военного управление и энергетики Украины. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 13:39Специальная военная операция на Украине
ВС России нанесли удары по объектам украинской энергетики
 
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