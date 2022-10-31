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Путин: удары по Украине отчасти являются ответом на теракты Киева

Путин: удары по Украине отчасти являются ответом на теракты Киева - РИА Новости, 01.11.2022

Путин: удары по Украине отчасти являются ответом на теракты Киева

Российские удары по территории Украины отчасти можно считать ответом на террористические атаки со стороны Киева, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2022

2022-10-31T23:25

2022-10-31T23:25

2022-11-01T00:22

украина

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

киев

россия

вооруженные силы рф

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Российские удары по территории Украины отчасти можно считать ответом на террористические атаки со стороны Киева, заявил президент России Владимир Путин."Отчасти так и есть, но это не все, что мы могли бы сделать", - сказал Путин, отвечая на вопрос, являются ли сегодняшние массированные удары по территории Украины ответом на недавние события в Севастополе, поскольку после теракта на Крымском мосту он говорил о соразмерном ответе от РФ.В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымскому мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.

https://ria.ru/20221031/spetsoperatsiya-1828093494.html

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

украина, в мире, владимир путин, киев, россия, вооруженные силы рф