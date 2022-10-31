23:25 31.10.2022 (обновлено: 00:22 01.11.2022)
Путин: удары по Украине отчасти являются ответом на теракты Киева
Путин: удары по инфраструктуре на Украине отчасти являются ответом на теракты Киева
© Кадр видео очевидцаДым после удара в Днепропетровске
© Кадр видео очевидца
Дым после удара в Днепропетровске. Архивное фото
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Российские удары по территории Украины отчасти можно считать ответом на террористические атаки со стороны Киева, заявил президент России Владимир Путин.
"Отчасти так и есть, но это не все, что мы могли бы сделать", - сказал Путин, отвечая на вопрос, являются ли сегодняшние массированные удары по территории Украины ответом на недавние события в Севастополе, поскольку после теракта на Крымском мосту он говорил о соразмерном ответе от РФ.
В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымскому мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.